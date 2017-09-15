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Александр Бубнов: "Локомотив" скорее приобрел очко, чем потерял два

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч "Локомотива" с "Копенгагеном" (0:0) в Лиге Европы.

"Думаю, москвичи скорее приобрели очко, чем потеряли два. Как я и предполагал, в Дании "Локомотив" сыграл вторым номером, особенно в первом тайме. Гости так и не смогли взять под контроль центр поля – соперник постоянно прессинговал и действовал агрессивно. Отсюда игровое преимущество "Копенгагена".

Для "Локомотива" ничья – положительный результат, исходя из содержания игры. Первый удар гости нанесли лишь во втором тайме, да и "Копенгаген" оказывал большое давление. Именно эти две команды в итоге будут бороться за лидерство в группе, так что гостевую ничью стоит признать успехом. Думаю, у "железнодорожников" очень хорошие перспективы в этой группе", - передает слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Локомотив
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Волга НН»
Не скорее,а так и есть на 100%.Это невозможно было смотреть.
Регистрация: 28.12.2012
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