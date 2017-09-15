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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Марсело: я пришел выбить Роберто Карлоса из состава, а он стал мне помогать
Защитник "Реала" Марсело рассказал, что был удивлен отношением к нему со стороны Роберто Карлоса в начале его карьеры в Мадриде.
"Роберто Карлос мне очень помог, облегчил мне первое время в клубе. Он пригласил меня к себе домой, познакомил со своей семьей, дал номер своего телефона. Я не ожидал такого отношения с его стороны.
Ведь в команде появился конкурент, выступающий на той же позиции. Я приходил в "Реал", чтобы выбить его из основного состава, а он мне стал помогать", - цитирует Марсело Marca.
"Роберто Карлос мне очень помог, облегчил мне первое время в клубе. Он пригласил меня к себе домой, познакомил со своей семьей, дал номер своего телефона. Я не ожидал такого отношения с его стороны.
Ведь в команде появился конкурент, выступающий на той же позиции. Я приходил в "Реал", чтобы выбить его из основного состава, а он мне стал помогать", - цитирует Марсело Marca.
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