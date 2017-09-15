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Марсело: я пришел выбить Роберто Карлоса из состава, а он стал мне помогать

Защитник "Реала" Марсело рассказал, что был удивлен отношением к нему со стороны Роберто Карлоса в начале его карьеры в Мадриде.

"Роберто Карлос мне очень помог, облегчил мне первое время в клубе. Он пригласил меня к себе домой, познакомил со своей семьей, дал номер своего телефона. Я не ожидал такого отношения с его стороны.

Ведь в команде появился конкурент, выступающий на той же позиции. Я приходил в "Реал", чтобы выбить его из основного состава, а он мне стал помогать", - цитирует Марсело Marca.
Теги: Марсело Реал Роберто Карлос
Сегодня, 12:14
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:35) #
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Роберто красавец и как игрок и как человек!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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