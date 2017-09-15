Марсело: я пришел выбить Роберто Карлоса из состава, а он стал мне помогать

Защитник "Реала" Марсело рассказал, что был удивлен отношением к нему со стороны Роберто Карлоса в начале его карьеры в Мадриде."Роберто Карлос мне очень помог, облегчил мне первое время в клубе. Он пригласил меня к себе домой, познакомил со своей семьей, дал номер своего телефона. Я не ожидал такого отношения с его стороны.Ведь в команде появился конкурент, выступающий на той же позиции. Я приходил в "Реал", чтобы выбить его из основного состава, а он мне стал помогать", - цитирует Марсело Marca.