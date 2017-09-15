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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Овчинников: теперь ждем от Щенникова хет-трик - как в семье, так и на поле
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался об игре защитника армейской команды Георгия Щенникова.
"Ключевой момент всем известен - в ЦСКА поменялась система игры. Если до этого мы действовали в четыре защитника, то теперь играем в пять. Соответственно, крайние защитники теперь имеют больше функций, касающихся игры в атаке.
Жора стал активнее идти вперед, а поскольку он очень быстрый, умный футболист, пришли и голы. Еще отметил бы, что Щенников приобрел немалый игровой опыт, наступает пора его футбольной зрелости, ему понятны требования нашего тренерского штаба.
Еще один фактор - его потрясающая работа на тренировках. Он всецело предан футболу и команде, это большой профессионал, отсюда и результат.
Появление на свет дочки Жору действительно подстегнуло, по нему это видно. Да и, думаю, "выпадение из процесса" - скорее стереотип. Все женятся, у всех рождаются дети, а ребята продолжают играть - и играть хорошо.
Мы очень рады за Жору и за его семью, а больше всех счастлив он сам. Теперь нужен хет-трик - как в семье, так и на поле", – цитирует Овчинникова официальный сайт ЦСКА.
"Ключевой момент всем известен - в ЦСКА поменялась система игры. Если до этого мы действовали в четыре защитника, то теперь играем в пять. Соответственно, крайние защитники теперь имеют больше функций, касающихся игры в атаке.
Жора стал активнее идти вперед, а поскольку он очень быстрый, умный футболист, пришли и голы. Еще отметил бы, что Щенников приобрел немалый игровой опыт, наступает пора его футбольной зрелости, ему понятны требования нашего тренерского штаба.
Еще один фактор - его потрясающая работа на тренировках. Он всецело предан футболу и команде, это большой профессионал, отсюда и результат.
Появление на свет дочки Жору действительно подстегнуло, по нему это видно. Да и, думаю, "выпадение из процесса" - скорее стереотип. Все женятся, у всех рождаются дети, а ребята продолжают играть - и играть хорошо.
Мы очень рады за Жору и за его семью, а больше всех счастлив он сам. Теперь нужен хет-трик - как в семье, так и на поле", – цитирует Овчинникова официальный сайт ЦСКА.
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