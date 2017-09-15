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Александр Бубнов: Дзюба был неплох, сложно сказать, убедил ли он Манчини

Эксперт Александр Бубнов высказался об игре форварда "Зенита" Артема Дзюбы в матче Лиги Европы с "Вардаром" (5:0).

"Пожалуй, нужно говорить не о силе петербуржцев, а о слабости македонцев. В то же время "Зенит" играл очень легко, перешел на новую модель 4-3-3 с тремя нападающими и смотрелся неплохо. Думаю, эта перестановка связана с последними результатами команды – Манчини выбрал максимально атакующий вариант. В итоге получалась скорее хорошая тренировка, чем полноценный матч.

Что касается Дзюбы, то он появился как раз из-за смены тактического рисунка. При такой схеме впереди нужен был фактурный нападающий, которого с флангов обслуживали бы быстроногие и техничные Кокорин с Полозом. Артем был неплох, но ближе к концу встречи явно устал, а значит, на сто процентов он пока не готов, чего не скажешь о его партнерах по атаке. Сложно сказать, убедил ли Дзюба Манчини, но форму через игры набрать еще предстоит", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Зенит
Сегодня, 12:58
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(2)
№3 Написал: winter Великий Новгород (Сегодня, 14:03) #
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online

Polukarov,
Ты что куришь?
Регистрация: 14.04.2016
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:47) #
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online

с Вардаром, скорее всего и Спартак был бы неплох, хотяяя судя по счету команды плюс-минус одного уровня


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 13:26) #
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Наконец-то, дождались!
Первый пошел и залетел в ворота Вардара!
А забил его Артём, после голевой продолжительной ЗАСУХИ!
Поздравляем Артёма!
Дай Бог, НЕ ПОСЛЕДНИЙ!!!
Деньги, деньгами, но надо забивать и отрабатывать контракт, а то совсем как-то КИСЛО получается!
Без игры и голов!
Но в этой игре Артём забил и открыл свой лицевой счёт голам в этом сезоне.
Если так дело дальше пойдёт, то они, на пару с Александром Кокориным, выполнят план Манчини по голам!
Для начала надо выполнить план Манчини в 34 забитых и СООБРАЗИТЬ эти голы на двоих, третий лишний!
А если, страшно даже подумать, ОНИ перевыполнят план Манчини, то честь им будет и хвала от болельщиков Зенита!
Гроссмейстерский рубеж Манчини, в 34 мяча, выглядит СОЛИДНО, но если забивать, то план можно выполнить, что и подтвердили Кокорин и Дзюба в этой игре с Вардаром!
Молодцы! Могут ведь, когда захотят.
Вот так и надо играть и ЗАБИВАТЬ напару.
Вдвоём ВЕСЕЛЕЕ выполнить план Манчини и для болельщиков приятно, что не зря получают БЕШЕНЫЕ деньги в клубе.
ВПЕРЁД Артём!
ВПЕРЁД Александр!!!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
Будем всегда РАДЫ вашим и Зенита УСПЕХАМ в чемпионате и в Европе!!! Ура!
Регистрация: 8.05.2017
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