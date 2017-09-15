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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Доменико Кришито ошибся, сказав, что "Зенит" постарается выиграть первый европейский трофей
Капитан "Зенита" защитник Доменико Кришито поделился ожиданиями от выступления клуба в Лиге Европы.
"Мы попытаемся доказать, что хотим выиграть Лигу Европы, это был бы первый европейский трофей клуба. Главными целями при этом являются победа в чемпионате и хорошее выступление в Европе", - сказал Кришито.
Отметим, что "Зенит" является обладателем Кубка УЕФА-2007/08 и Суперкубка УЕФА-2008.
Sports.ru
"Мы попытаемся доказать, что хотим выиграть Лигу Европы, это был бы первый европейский трофей клуба. Главными целями при этом являются победа в чемпионате и хорошее выступление в Европе", - сказал Кришито.
Отметим, что "Зенит" является обладателем Кубка УЕФА-2007/08 и Суперкубка УЕФА-2008.
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