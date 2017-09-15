Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Доменико Кришито ошибся, сказав, что "Зенит" постарается выиграть первый европейский трофей

Капитан "Зенита" защитник Доменико Кришито поделился ожиданиями от выступления клуба в Лиге Европы.

"Мы попытаемся доказать, что хотим выиграть Лигу Европы, это был бы первый европейский трофей клуба. Главными целями при этом являются победа в чемпионате и хорошее выступление в Европе", - сказал Кришито.

Отметим, что "Зенит" является обладателем Кубка УЕФА-2007/08 и Суперкубка УЕФА-2008.

Sports.ru
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 12:59
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 13:11) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Зачем вчерашний повтор делать?
Регистрация: 5.09.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.