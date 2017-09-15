Доменико Кришито ошибся, сказав, что "Зенит" постарается выиграть первый европейский трофей

Капитан "Зенита" защитник Доменико Кришито поделился ожиданиями от выступления клуба в Лиге Европы."Мы попытаемся доказать, что хотим выиграть Лигу Европы, это был бы первый европейский трофей клуба. Главными целями при этом являются победа в чемпионате и хорошее выступление в Европе", - сказал Кришито.Отметим, что "Зенит" является обладателем Кубка УЕФА-2007/08 и Суперкубка УЕФА-2008.