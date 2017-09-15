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Защитник "Халл Сити": Слуцкий пытается оставаться позитивным

Защитник "Халл Сити" Фикайо Томори в преддверии матча 8-го тура Чемпионшипа с "Сандерлендом" рассказал о работе главного тренера Леонида Слуцкого.

"Леонид Слуцкий поддерживает хорошее настроение в раздевалке и пытается оставаться позитивным.

Я бы не сказал, что нам не хватает уверенности. Нужно преодолеть этот период и продолжать работать. Я нахожусь в команде около недели и наслаждаюсь моментом", - цитирует Томори "Чемпионат" со ссылкой на Hull Daily Mail.
Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 13:58
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№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79
Вот мы все смеемся над Леонидом, но ведь никто не знает задач поставленных перед ним.
Может необходимо закрепиться в чемпионшипе, может сыграть на понижение, как в вальсе: шаг назад, шаг вперед.

иными словами сложно объяснить солнечное настроение Леонида после 5 поражений (приехал такой русский поржать над английским футболом)

Да все проще. Просто Леня попал в мир настоящего футбола, а не нашего чемпионата по ватакатанию.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:09) #
  • -1
  •  (1)
online

Вот мы все смеемся над Леонидом, но ведь никто не знает задач поставленных перед ним.
Может необходимо закрепиться в чемпионшипе, может сыграть на понижение, как в вальсе: шаг назад, шаг вперед.

иными словами сложно объяснить солнечное настроение Леонида после 5 поражений (приехал такой русский поржать над английским футболом)


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Зенит - ЧЕМПИОН!
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Регистрация: 29.08.2007
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