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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать (32)
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Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (6)
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"Реал" за прошлый сезон заработал 674,6 миллионов евро
Мадридский "Реал" за минувший сезон заработал 674,6 миллионов евро, передает пресс-служба клуба.
Чистая прибыль составила 21,4 миллион евро, а чистый капитал – 463,5. Остаток денежных средств - 178 миллионов.
Чистая прибыль составила 21,4 миллион евро, а чистый капитал – 463,5. Остаток денежных средств - 178 миллионов.
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