"Реал" за прошлый сезон заработал 674,6 миллионов евро

Мадридский "Реал" за минувший сезон заработал 674,6 миллионов евро, передает пресс-служба клуба.Чистая прибыль составила 21,4 миллион евро, а чистый капитал – 463,5. Остаток денежных средств - 178 миллионов.