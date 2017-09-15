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"Реал" за прошлый сезон заработал 674,6 миллионов евро

Мадридский "Реал" за минувший сезон заработал 674,6 миллионов евро, передает пресс-служба клуба.

Чистая прибыль составила 21,4 миллион евро, а чистый капитал – 463,5. Остаток денежных средств - 178 миллионов.
Теги: Реал
Сегодня, 14:00
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