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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Полоз: игра с "Вардаром" далась нам легко
Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз прокомментировал победу над «Вардаром» (5:0) в Лиге Европы.
– Как вам игра?
– Хорошо для нас сложилась, в том числе потому, что забили уже в самом начале встречи два быстрых гола. Так что могу сказать: матч дался нам относительно легко.
– В двух предыдущих матчах «Зенит» не забил ни одного гола, а тут сразу пять. Что называется, прорвало?
– Наверное, можно и так сказать. Хотя каждый матч – это совершенно отдельная история. Конечно, плохо, что 180 минут не забивали. В этом смысле быстрый гол с «Вардаром» тоже пригодился. Но теперь, думаю, будем регулярно поражать ворота соперников.
– За счет чего «Зенит» крупно обыграл «Вардар»?
– Наша команда весь матч действовала очень хорошо. В первом тайме полностью владели инициативой. Играли четко, без суеты, с быстрыми точными передачами. Отсюда и результат. Считаю, на данный момент это самый качественный матч «Зенита» в сезоне.
– Была ли установка: подавить соперника с первых минут и постараться быстро забить?
– В каждой встрече хочется забить как можно быстрее. Потом легче играется. Но именно такого требования на установке не было.
– «Вардар» оказался несколько проще, по сравнению с тем, что вы ожидали?
– В какой-то степени 5:0 – это стечение обстоятельств. Быстрый гол, он ведь и на «Вардар» повлиял. Хозяева стали действовать более открыто. Пытались отыграться, а значит стали больше атаковать. Это при том, что македонцы привыкли действовать в более оборонительной манере. А тут столько свободных зон. Из них они столько голов и получили.
Матч ТВ
– Как вам игра?
– Хорошо для нас сложилась, в том числе потому, что забили уже в самом начале встречи два быстрых гола. Так что могу сказать: матч дался нам относительно легко.
– В двух предыдущих матчах «Зенит» не забил ни одного гола, а тут сразу пять. Что называется, прорвало?
– Наверное, можно и так сказать. Хотя каждый матч – это совершенно отдельная история. Конечно, плохо, что 180 минут не забивали. В этом смысле быстрый гол с «Вардаром» тоже пригодился. Но теперь, думаю, будем регулярно поражать ворота соперников.
– За счет чего «Зенит» крупно обыграл «Вардар»?
– Наша команда весь матч действовала очень хорошо. В первом тайме полностью владели инициативой. Играли четко, без суеты, с быстрыми точными передачами. Отсюда и результат. Считаю, на данный момент это самый качественный матч «Зенита» в сезоне.
– Была ли установка: подавить соперника с первых минут и постараться быстро забить?
– В каждой встрече хочется забить как можно быстрее. Потом легче играется. Но именно такого требования на установке не было.
– «Вардар» оказался несколько проще, по сравнению с тем, что вы ожидали?
– В какой-то степени 5:0 – это стечение обстоятельств. Быстрый гол, он ведь и на «Вардар» повлиял. Хозяева стали действовать более открыто. Пытались отыграться, а значит стали больше атаковать. Это при том, что македонцы привыкли действовать в более оборонительной манере. А тут столько свободных зон. Из них они столько голов и получили.
Матч ТВ
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