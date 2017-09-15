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Дмитрий Полоз: игра с "Вардаром" далась нам легко

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз прокомментировал победу над «Вардаром» (5:0) в Лиге Европы.

– Как вам игра?

– Хорошо для нас сложилась, в том числе потому, что забили уже в самом начале встречи два быстрых гола. Так что могу сказать: матч дался нам относительно легко.

– В двух предыдущих матчах «Зенит» не забил ни одного гола, а тут сразу пять. Что называется, прорвало?

– Наверное, можно и так сказать. Хотя каждый матч – это совершенно отдельная история. Конечно, плохо, что 180 минут не забивали. В этом смысле быстрый гол с «Вардаром» тоже пригодился. Но теперь, думаю, будем регулярно поражать ворота соперников.

– За счет чего «Зенит» крупно обыграл «Вардар»?

– Наша команда весь матч действовала очень хорошо. В первом тайме полностью владели инициативой. Играли четко, без суеты, с быстрыми точными передачами. Отсюда и результат. Считаю, на данный момент это самый качественный матч «Зенита» в сезоне.

– Была ли установка: подавить соперника с первых минут и постараться быстро забить?

– В каждой встрече хочется забить как можно быстрее. Потом легче играется. Но именно такого требования на установке не было.

– «Вардар» оказался несколько проще, по сравнению с тем, что вы ожидали?

– В какой-то степени 5:0 – это стечение обстоятельств. Быстрый гол, он ведь и на «Вардар» повлиял. Хозяева стали действовать более открыто. Пытались отыграться, а значит стали больше атаковать. Это при том, что македонцы привыкли действовать в более оборонительной манере. А тут столько свободных зон. Из них они столько голов и получили.

Матч ТВ
Теги: Полоз Зенит
Сегодня, 14:31
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№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 15:17) #
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За этой "ЛЁГКОСТЬЮ" стоит работа многих футболистов и тренерского штаба!
Ясно одно, что Зенит сыграл на ОТЛИЧНО, а Вардар ПРОВАЛИЛ игру!
Это не стечение обстоятельств, а упорный труд футболистов Зенита и подготовка к матчу.

НАСТАВНИК "ВАРДАРА": "НЕ НАШЛИ РЕШЕНИЯ ПРОТИВ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ КОКОРИНА И ДЗЮБЫ".
НЕ НАШЛИ РЕШЕНИЯ???
С Палыча берите ПРИМЕР! С Палыча!!!
Вот кто нашел решение со многими неизвестными и не проиграл, хотя и не выиграл.
Ничья, равносильна маленькой, но победе!
Одно очко, дорогого СТОИТ и Палыч за ценой не постоял.
Сумел мобилизовать команду и выстоять против сильного соперника.
При том ОГРАНИЧЕННОМ игровом ресурсе, Палыч ВЫЖАЛ максимум.

Все футболисты Зенита старались и всё сделали для ПОБЕДЫ!
Поздравляем Зенит с этой БОЛЬШОЙ европейской победой!
Регистрация: 8.05.2017
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