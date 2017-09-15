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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге будет, вероятно, больше, чем тосненских (7)
Федор Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков за слова в адрес судьи
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков после ответной встречи Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:2).
"Да, информацию о дисквалификации подтверждаем. Ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию", - сказал генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг.
Сообщается, что форвард усердно выражал свое недовольство арбитром и тот занес все в протокол матча.
СЭ
"Да, информацию о дисквалификации подтверждаем. Ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию", - сказал генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг.
Сообщается, что форвард усердно выражал свое недовольство арбитром и тот занес все в протокол матча.
СЭ
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