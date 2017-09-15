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Федор Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков за слова в адрес судьи

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков после ответной встречи Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:2).

"Да, информацию о дисквалификации подтверждаем. Ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию", - сказал генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг.

Сообщается, что форвард усердно выражал свое недовольство арбитром и тот занес все в протокол матча.

СЭ
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 14:38
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№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
наши звездуны привыкли что можно хями обкладывать судей. а в европе за такое наказывают


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 14:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В РФПЛ мат-перемат в сторону судей со стороны "звезд отечественного футбола" и ничего. Привыкли к вседозволенности.
Регистрация: 4.10.2009
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