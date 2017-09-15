Федор Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков за слова в адрес судьи

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков после ответной встречи Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:2)."Да, информацию о дисквалификации подтверждаем. Ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию", - сказал генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг.Сообщается, что форвард усердно выражал свое недовольство арбитром и тот занес все в протокол матча.