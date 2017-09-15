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Криштиану Роналду: я не особо понимаю в деньгах, у меня шесть классов образования

В зале суда, отвечая на вопросы обвинения, форвард "Реала" Криштиану Роналду подтвердил желание уехать в Англию. Через полтора месяца после заседания запись появилась в испанских медиа.

"У меня никогда не было проблем в Англии. Никогда. Именно поэтому я… Я не хочу этого говорить… Именно поэтому я хотел бы вернуться в Англию", — сказал Роналду. Криштиану понимал, что эта фраза из зала суда вылетит и попадет на главную страницу сайта Marca, но все равно сказал, потому что нужно было защищаться.

Основная стратегия Роналду в этом процессе – упирать на то, что он ничего не понимает в деньгах. Возможно, это правда. Роналду говорит, что в 2014 году следовал советам и заплатил все, о чем ему сказали помощники. Но сделал важное уточнение.

"Я особенно в этом [деньгах] не понимаю. У меня только шесть классов образования. И есть только одна вещь, которую я знаю: как хорошо играть в футбол".

Футболист допускает, что его юристы могли просчитаться. И говорит, что заплатит столько, сколько его попросят.

"Если есть какие-то проблемы, я буду платить в Испании больше. Избавимся от проблем. И оставьте мою жизнь в покое. Дайте мне сосредоточиться на футболе. Я всегда говорил им [юристам], что мы должны платить. Потому что правда всегда выходит наружу", - сказал он.

Но в следующей реплике Роналду заверяет, что его агент Жорже Мендеш тоже не причастен ни к каким махинациям, и он верит ему на 100 процентов.

"Жорже – это как я! У меня 6 классов образования, а у Жорже остальные 5!".

Советский спорт
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 14:58
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 15:08) #
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на самом деле в налогах 95% населения не разбирается...поэтому многие нанимают себе советника,но в этом случае и он не помог почему то...
Регистрация: 22.11.2014
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