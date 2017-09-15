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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Криштиану Роналду: я не особо понимаю в деньгах, у меня шесть классов образования
В зале суда, отвечая на вопросы обвинения, форвард "Реала" Криштиану Роналду подтвердил желание уехать в Англию. Через полтора месяца после заседания запись появилась в испанских медиа.
"У меня никогда не было проблем в Англии. Никогда. Именно поэтому я… Я не хочу этого говорить… Именно поэтому я хотел бы вернуться в Англию", — сказал Роналду. Криштиану понимал, что эта фраза из зала суда вылетит и попадет на главную страницу сайта Marca, но все равно сказал, потому что нужно было защищаться.
Основная стратегия Роналду в этом процессе – упирать на то, что он ничего не понимает в деньгах. Возможно, это правда. Роналду говорит, что в 2014 году следовал советам и заплатил все, о чем ему сказали помощники. Но сделал важное уточнение.
"Я особенно в этом [деньгах] не понимаю. У меня только шесть классов образования. И есть только одна вещь, которую я знаю: как хорошо играть в футбол".
Футболист допускает, что его юристы могли просчитаться. И говорит, что заплатит столько, сколько его попросят.
"Если есть какие-то проблемы, я буду платить в Испании больше. Избавимся от проблем. И оставьте мою жизнь в покое. Дайте мне сосредоточиться на футболе. Я всегда говорил им [юристам], что мы должны платить. Потому что правда всегда выходит наружу", - сказал он.
Но в следующей реплике Роналду заверяет, что его агент Жорже Мендеш тоже не причастен ни к каким махинациям, и он верит ему на 100 процентов.
"Жорже – это как я! У меня 6 классов образования, а у Жорже остальные 5!".
Советский спорт
"У меня никогда не было проблем в Англии. Никогда. Именно поэтому я… Я не хочу этого говорить… Именно поэтому я хотел бы вернуться в Англию", — сказал Роналду. Криштиану понимал, что эта фраза из зала суда вылетит и попадет на главную страницу сайта Marca, но все равно сказал, потому что нужно было защищаться.
Основная стратегия Роналду в этом процессе – упирать на то, что он ничего не понимает в деньгах. Возможно, это правда. Роналду говорит, что в 2014 году следовал советам и заплатил все, о чем ему сказали помощники. Но сделал важное уточнение.
"Я особенно в этом [деньгах] не понимаю. У меня только шесть классов образования. И есть только одна вещь, которую я знаю: как хорошо играть в футбол".
Футболист допускает, что его юристы могли просчитаться. И говорит, что заплатит столько, сколько его попросят.
"Если есть какие-то проблемы, я буду платить в Испании больше. Избавимся от проблем. И оставьте мою жизнь в покое. Дайте мне сосредоточиться на футболе. Я всегда говорил им [юристам], что мы должны платить. Потому что правда всегда выходит наружу", - сказал он.
Но в следующей реплике Роналду заверяет, что его агент Жорже Мендеш тоже не причастен ни к каким махинациям, и он верит ему на 100 процентов.
"Жорже – это как я! У меня 6 классов образования, а у Жорже остальные 5!".
Советский спорт
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