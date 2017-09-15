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СМИ: "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" просматривали Аарона Оланаре в игре с "Бенфикой"

Английский "Ньюкасл" следит за нападающим ЦСКА Аароном Оланаре, передает themag.co.uk.

Скауты "сорок" посетили матч Лиги чемпионов, в котором "армейцы" играли против "Бенфики" (2:1).

Напомним, 23-летний нигериец отыграл 67 минут, после чего был заменен на Тимура Жамалетдинова, который забил победный гол. Также отмечается, что Оланаре просматривал и другой английский клуб "Тоттенхэм".

Отмечается, что оба клуба ранее следили за игроком в первом матче раунда плей-офф ЦСКА - "Янг Бойз" (1:0).
Теги: Оланаре ЦСКА
Сегодня, 15:09
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№2 Написал: delta Таллин (Сегодня, 15:43) #
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online

Такой бред. Ладно там Головина просматривали или Фернандеса. Оланаре даже в ЦСКА не тянет, при том что конкурентов по позиции практически нет.


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http://www.soccerlife.ru/?pcode=4e0c8acd66abd
Регистрация: 3.05.2008
№1 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 15:11) #
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online

Звучит как анекдот.


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
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