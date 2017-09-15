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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" просматривали Аарона Оланаре в игре с "Бенфикой"
Английский "Ньюкасл" следит за нападающим ЦСКА Аароном Оланаре, передает themag.co.uk.
Скауты "сорок" посетили матч Лиги чемпионов, в котором "армейцы" играли против "Бенфики" (2:1).
Напомним, 23-летний нигериец отыграл 67 минут, после чего был заменен на Тимура Жамалетдинова, который забил победный гол. Также отмечается, что Оланаре просматривал и другой английский клуб "Тоттенхэм".
Отмечается, что оба клуба ранее следили за игроком в первом матче раунда плей-офф ЦСКА - "Янг Бойз" (1:0).
Скауты "сорок" посетили матч Лиги чемпионов, в котором "армейцы" играли против "Бенфики" (2:1).
Напомним, 23-летний нигериец отыграл 67 минут, после чего был заменен на Тимура Жамалетдинова, который забил победный гол. Также отмечается, что Оланаре просматривал и другой английский клуб "Тоттенхэм".
Отмечается, что оба клуба ранее следили за игроком в первом матче раунда плей-офф ЦСКА - "Янг Бойз" (1:0).
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