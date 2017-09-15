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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Мостовой: с чего вы решили что "Спартак" и ЦСКА не готовы к Лиге чемпионов?
Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью журналисту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал старт российских команд в групповом этапе Лиги Чемпионов.
- Как оцениваете старт «Спартака» в Лиге Чемпионов и матч с «Марибором»?
- Давайте будет отталкиваться от того, что второй матч в группе был также сыгран вничью. Нет, конечно же, осадок от матча есть: ведь «Спартак» вёл со счётом 1:0. Но не нужно забывать, что играли на выезде. Мы, по большому счёту, не знали, что это за команда «Марибор», и как она сейчас выглядит. А в конечном итоге поняли, что это добротная, крепкая команда. И она, особенно на домашнем поле, может многим испортить нервы. С учетом этих факторов, думаю, что очко на выезде – в принципе нормальный результат.
- «Марибор» периодически весьма серьёзно придавливал «Спартак», хотя красно-белые всегда стараются играть первым номером. Смутило ли вас это?
- Согласен с вами. Но ведь мы тогда должны говорить о «Спартаке» не только в этой игре, но о ситуации в общем. Команда ведь не просто так находится в середине турнирной таблицы РФПЛ, так? У команды есть определённые трудности, проблемы – мы уже обсуждали их ранее. Не вижу смысла повторяться.
Хотел бы сказать о другом: ЦСКА почти весь матч оборонялся против «Бенфики», и даже проигрывал 0:1…
- Более того, даже не получили пенальти в свои ворота… А по итогу все говорят какая была классная, убедительная игра
- Да, именно что так. Не получили в свои ворота ни один, ни второй пенальти. А сами забили со скорее «левого» нарушения в штрафной. И этим во многом перевернули игру. Так тоже бывает.
- Но мяч у ЦСКА, насколько я помню – летел в ворота, попал в неприжатую руку, и изменил траекторию
- На мой взгляд, мяч там скорее в ворота не летел. И попал он не в руку, а в бедро. А уже от него черканул по руке. Ну не может же человек себе перед матчем руки отрубить или привязать к чему-то? Я много раз пересмотрел этот эпизод: защитник стоит, а ударом в него попадают.
Кстати, встречный вопрос: а почему тогда не был назначен пенальти, когда защитник ЦСКА держал нападающего руками до тех пор, пока тот не упал?
Если такие пенальти давать – то их нужно назначать штук по 10 за матч. (смеётся).
- Как в таком случае оценивать предматчевые прогнозы вида «Спартак с Марибором должен в двух матчах набирать 6 очков»? Как к этому относиться болельщикам?
- Лучше всего никак к ним не относиться. Ведь самое интересное, что в группе «Спартака» сейчас ничего не поменялось. «Севилья» и «Ливерпуль» также сыграли вничью. Другое дело, что обе эти команды выше по уровню, чем «Марибор» и «Спартак». Поэтому, думаю, борьба в группе будет, скорее всего, между «Марибором» и «Спартаком» на 3-е место.
Хотя уже много раз говорил об этом: что это такое – третье место в группе? А оно даёт право выйти в Лигу Европы – это уже несколько смешная ситуация получается. То, что команда вылетает из группы и переходит в другой турнир – ну это же смешно (смеётся). Вылетели так вылетели.
- Считаете, что у «Спартака» сейчас будет борьба за Лигу Европы?
- Скорее всего да. И хорошо, что вчера «Ливерпуль» не выиграл. Они вели 2:1, и ещё был пенальти. Счёт бы стал 3:1, и это всё. А «Севилья» после этого зубами бы вгрызлась в остальных с задачей победить любой ценой. А раз ничья, то обе команды будут думать и как-то балансировать.
- Правильно ли в таком случае понимать, что наши команды сейчас не готовы играть в групповом этапе?
- Как это не готовы? (смеётся). ЦСКА выиграл, а «Спартак» сыграл вничью на выезде – как это не готовы? По этим двум играм можно скорее сказать, что они готовы намного лучше, чем тот же «Карабах», «Андерлехт» или ещё кто-то. Хотя многие ещё за три дня до игр кричали как обычно: а что там наши команды будут делать?
Вообще все эти разговоры смешные, и их нужно отложить в сторону. ЦСКА много лет как выходят в групповую стадию, и часто многие кричали что они готовы к выходу. А потом армейцы занимали последнее место. Вот только все об этом быстро забывают. Не думаю, что сейчас разговоры про «готовы – не готовы» стоит как-то рассматривать всерьёз.
- Но, по крайней мере, как болельщик при разговорах о Лиге Чемпионов в первую очередь вспоминаю победы «Спартака» над «Реалом», «Арсеналом», «Локомотива» над «Интером», или «Рубина» над «Барселоной». Запоминается в первую очередь хорошее. И на этом фоне нам кажется, будто нынешние команды играют явно слабее.
- Вы сейчас назвали 4 победы наших клубов. Но за какой это период времени – 15 лет?
- В общем да.
- Ну, можно ещё несколько матчей сюда добавить. Всё равно сейчас наверху в Лиге Чемпионов будут сейчас те команды, которые мы там видим в последние годы: «Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Бавария» - все они там будут, пока не столкнутся друг с другом. На данный момент ситуация именно такова.
И какая-то случайность. Так бывает часто что кто-то выстреливает. Почти в любом цикле кто-то выстреливает. Например, кто думал в прошлом году о «Монако»? А сейчас многих тех игроков раскупили за 100 миллионов. Такое тоже бывает.
Давайте вспомним: а кто знал Мбаппе полтора года назад? Да почти никто. А он вышел в гостях против ЦСКА, и за 15 минут сделал больше, чем все остальные. Я ещё тогда сказал: хороший парень, присмотритесь к нему. А через месяц он уже стоил под 50 миллионов (смеётся).
- То есть попадание наших команд в 1/8 или 1/4 финала на сегодня возможно только при большой удаче?
- Да. И частичку подобной удачи мы видели в матче «Бенфика» - ЦСКА. Я не говорю, будто ЦСКА играл плохо. Они неплохо оборонялись, держали линии. Но не поставь судья этот, на мой взгляд, левый пенальти, ничего хорошего в этой игре для нас, скорее всего, не было бы.
- В 2018 году по регламенту финансовый Фэйр Плей должен включиться на полную катушку. И ни одна команда не должна будет потратить ни на доллар больше чем она заработала…
- Ух ты. Как хорошо – наконец-то…
- Так, по крайней мере, должно будет стать по закону. К чему, по вашему мнению, это приведёт для футбола в восточной Европе, и конкретно для российских команд?
- Я не знаю, к чему это приведёт. Ведь не работаю ни в одном клубе, и не знаю, как это работает изнутри. Но могу сказать с уверенностью, что наверняка какие-то схемы будут найдены. И всё это и будет дальше продолжаться. Ведь сколько уже самых разных законов принимали – я ведь не только о футболе говорю, да и не только о нашей стране. Но ведь всё равно находятся какие-то схемы. И в итоге все всё делают: и зарабатывают, и получают, и воруют – в общем, делают по ним почти всё что угодно (смеётся).
- Как оцениваете старт «Спартака» в Лиге Чемпионов и матч с «Марибором»?
- Давайте будет отталкиваться от того, что второй матч в группе был также сыгран вничью. Нет, конечно же, осадок от матча есть: ведь «Спартак» вёл со счётом 1:0. Но не нужно забывать, что играли на выезде. Мы, по большому счёту, не знали, что это за команда «Марибор», и как она сейчас выглядит. А в конечном итоге поняли, что это добротная, крепкая команда. И она, особенно на домашнем поле, может многим испортить нервы. С учетом этих факторов, думаю, что очко на выезде – в принципе нормальный результат.
- «Марибор» периодически весьма серьёзно придавливал «Спартак», хотя красно-белые всегда стараются играть первым номером. Смутило ли вас это?
- Согласен с вами. Но ведь мы тогда должны говорить о «Спартаке» не только в этой игре, но о ситуации в общем. Команда ведь не просто так находится в середине турнирной таблицы РФПЛ, так? У команды есть определённые трудности, проблемы – мы уже обсуждали их ранее. Не вижу смысла повторяться.
Хотел бы сказать о другом: ЦСКА почти весь матч оборонялся против «Бенфики», и даже проигрывал 0:1…
- Более того, даже не получили пенальти в свои ворота… А по итогу все говорят какая была классная, убедительная игра
- Да, именно что так. Не получили в свои ворота ни один, ни второй пенальти. А сами забили со скорее «левого» нарушения в штрафной. И этим во многом перевернули игру. Так тоже бывает.
- Но мяч у ЦСКА, насколько я помню – летел в ворота, попал в неприжатую руку, и изменил траекторию
- На мой взгляд, мяч там скорее в ворота не летел. И попал он не в руку, а в бедро. А уже от него черканул по руке. Ну не может же человек себе перед матчем руки отрубить или привязать к чему-то? Я много раз пересмотрел этот эпизод: защитник стоит, а ударом в него попадают.
Кстати, встречный вопрос: а почему тогда не был назначен пенальти, когда защитник ЦСКА держал нападающего руками до тех пор, пока тот не упал?
Если такие пенальти давать – то их нужно назначать штук по 10 за матч. (смеётся).
- Как в таком случае оценивать предматчевые прогнозы вида «Спартак с Марибором должен в двух матчах набирать 6 очков»? Как к этому относиться болельщикам?
- Лучше всего никак к ним не относиться. Ведь самое интересное, что в группе «Спартака» сейчас ничего не поменялось. «Севилья» и «Ливерпуль» также сыграли вничью. Другое дело, что обе эти команды выше по уровню, чем «Марибор» и «Спартак». Поэтому, думаю, борьба в группе будет, скорее всего, между «Марибором» и «Спартаком» на 3-е место.
Хотя уже много раз говорил об этом: что это такое – третье место в группе? А оно даёт право выйти в Лигу Европы – это уже несколько смешная ситуация получается. То, что команда вылетает из группы и переходит в другой турнир – ну это же смешно (смеётся). Вылетели так вылетели.
- Считаете, что у «Спартака» сейчас будет борьба за Лигу Европы?
- Скорее всего да. И хорошо, что вчера «Ливерпуль» не выиграл. Они вели 2:1, и ещё был пенальти. Счёт бы стал 3:1, и это всё. А «Севилья» после этого зубами бы вгрызлась в остальных с задачей победить любой ценой. А раз ничья, то обе команды будут думать и как-то балансировать.
- Правильно ли в таком случае понимать, что наши команды сейчас не готовы играть в групповом этапе?
- Как это не готовы? (смеётся). ЦСКА выиграл, а «Спартак» сыграл вничью на выезде – как это не готовы? По этим двум играм можно скорее сказать, что они готовы намного лучше, чем тот же «Карабах», «Андерлехт» или ещё кто-то. Хотя многие ещё за три дня до игр кричали как обычно: а что там наши команды будут делать?
Вообще все эти разговоры смешные, и их нужно отложить в сторону. ЦСКА много лет как выходят в групповую стадию, и часто многие кричали что они готовы к выходу. А потом армейцы занимали последнее место. Вот только все об этом быстро забывают. Не думаю, что сейчас разговоры про «готовы – не готовы» стоит как-то рассматривать всерьёз.
- Но, по крайней мере, как болельщик при разговорах о Лиге Чемпионов в первую очередь вспоминаю победы «Спартака» над «Реалом», «Арсеналом», «Локомотива» над «Интером», или «Рубина» над «Барселоной». Запоминается в первую очередь хорошее. И на этом фоне нам кажется, будто нынешние команды играют явно слабее.
- Вы сейчас назвали 4 победы наших клубов. Но за какой это период времени – 15 лет?
- В общем да.
- Ну, можно ещё несколько матчей сюда добавить. Всё равно сейчас наверху в Лиге Чемпионов будут сейчас те команды, которые мы там видим в последние годы: «Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Бавария» - все они там будут, пока не столкнутся друг с другом. На данный момент ситуация именно такова.
И какая-то случайность. Так бывает часто что кто-то выстреливает. Почти в любом цикле кто-то выстреливает. Например, кто думал в прошлом году о «Монако»? А сейчас многих тех игроков раскупили за 100 миллионов. Такое тоже бывает.
Давайте вспомним: а кто знал Мбаппе полтора года назад? Да почти никто. А он вышел в гостях против ЦСКА, и за 15 минут сделал больше, чем все остальные. Я ещё тогда сказал: хороший парень, присмотритесь к нему. А через месяц он уже стоил под 50 миллионов (смеётся).
- То есть попадание наших команд в 1/8 или 1/4 финала на сегодня возможно только при большой удаче?
- Да. И частичку подобной удачи мы видели в матче «Бенфика» - ЦСКА. Я не говорю, будто ЦСКА играл плохо. Они неплохо оборонялись, держали линии. Но не поставь судья этот, на мой взгляд, левый пенальти, ничего хорошего в этой игре для нас, скорее всего, не было бы.
- В 2018 году по регламенту финансовый Фэйр Плей должен включиться на полную катушку. И ни одна команда не должна будет потратить ни на доллар больше чем она заработала…
- Ух ты. Как хорошо – наконец-то…
- Так, по крайней мере, должно будет стать по закону. К чему, по вашему мнению, это приведёт для футбола в восточной Европе, и конкретно для российских команд?
- Я не знаю, к чему это приведёт. Ведь не работаю ни в одном клубе, и не знаю, как это работает изнутри. Но могу сказать с уверенностью, что наверняка какие-то схемы будут найдены. И всё это и будет дальше продолжаться. Ведь сколько уже самых разных законов принимали – я ведь не только о футболе говорю, да и не только о нашей стране. Но ведь всё равно находятся какие-то схемы. И в итоге все всё делают: и зарабатывают, и получают, и воруют – в общем, делают по ним почти всё что угодно (смеётся).
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