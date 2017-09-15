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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пресняков-старший: "Спартак" снова выглядел середняком
Известный болельщик столичного «Спартака» - музыкант Владимир Пресняков-старший в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением об игре красно-белых в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора», а также рассказал о своих ожиданиях по поводу перспектив спартаковцев в домашней встрече с «Ливерпулем».
- Владимир Петрович, какие эмоции были у вас после упущенной победы «Спартака» в матче Лиги чемпионов с «Марибором»?
- Дело в том, что матчи в Мариборе уже не в первый раз огорчают. Наша сборная там тоже, к сожалению, играла неудачно. Приличное невезение было у «Спартака». Плюс были травмы. «Спартак» вновь выглядел середняком, как это было в последние годы. Блеска и фантазии игры в этом матче не продемонстрировал. Это опять же вызывает огорчение. Ведь впереди у нас игры с грандами. Увы, ни Промес, ни наши бразильцы не продемонстрировали прошлогодней игры. Не демонстрируют ее, кстати, и в чемпионате страны. Что-то надломилось, что-то случилось, видимо. Я очень разочарован. Как здесь быть? И Глушаков выбыл из-за травмы. Этот футболист очень важен в игре «Спартака»...
- Чего ждете от домашнего матча с «Ливерпулем»?
- Таким вопросом и задаюсь: как играть с «Ливерпулем»? Как это будет выглядеть? Все, конечно, случается. Но, к сожалению, той слаженной, веселой спартаковской игры пока нет. «Марибор» надо было обыгрывать. И даже не 1:0, а с более крупным счетом. Не пытаться удержать этот счет, а забивать свои моменты. Мяч все время выше ворот летел, как будто поставили себе такую цель: все время точно бить выше ворот.
- Тот факт, что «Севилья» и «Ливерпуль» тоже сыграли вничью, наверное, все равно вселяет оптимизм?
- Да, какую-то надежду это дает. Но надо же выигрывать у «Ливерпуля». Но как это сделать? Да, может такое случиться, конечно. Я буду желать этого всеми фибрами души. Но не уверен, что это получится, пока не набрали форму. Наберут ли? Хочется, чтобы это произошло. Чтобы была такая же форма, как в прошлом сезоне. Они тогда играли весело — былой «Спартак» мне вспоминался. Промес творил чудеса... Сейчас многое не так. В прошлом сезоне о Фернандо говорили, что он классный футболист. А в этом сезоне он даже привозит в свои ворота голы.
- Владимир Петрович, какие эмоции были у вас после упущенной победы «Спартака» в матче Лиги чемпионов с «Марибором»?
- Дело в том, что матчи в Мариборе уже не в первый раз огорчают. Наша сборная там тоже, к сожалению, играла неудачно. Приличное невезение было у «Спартака». Плюс были травмы. «Спартак» вновь выглядел середняком, как это было в последние годы. Блеска и фантазии игры в этом матче не продемонстрировал. Это опять же вызывает огорчение. Ведь впереди у нас игры с грандами. Увы, ни Промес, ни наши бразильцы не продемонстрировали прошлогодней игры. Не демонстрируют ее, кстати, и в чемпионате страны. Что-то надломилось, что-то случилось, видимо. Я очень разочарован. Как здесь быть? И Глушаков выбыл из-за травмы. Этот футболист очень важен в игре «Спартака»...
- Чего ждете от домашнего матча с «Ливерпулем»?
- Таким вопросом и задаюсь: как играть с «Ливерпулем»? Как это будет выглядеть? Все, конечно, случается. Но, к сожалению, той слаженной, веселой спартаковской игры пока нет. «Марибор» надо было обыгрывать. И даже не 1:0, а с более крупным счетом. Не пытаться удержать этот счет, а забивать свои моменты. Мяч все время выше ворот летел, как будто поставили себе такую цель: все время точно бить выше ворот.
- Тот факт, что «Севилья» и «Ливерпуль» тоже сыграли вничью, наверное, все равно вселяет оптимизм?
- Да, какую-то надежду это дает. Но надо же выигрывать у «Ливерпуля». Но как это сделать? Да, может такое случиться, конечно. Я буду желать этого всеми фибрами души. Но не уверен, что это получится, пока не набрали форму. Наберут ли? Хочется, чтобы это произошло. Чтобы была такая же форма, как в прошлом сезоне. Они тогда играли весело — былой «Спартак» мне вспоминался. Промес творил чудеса... Сейчас многое не так. В прошлом сезоне о Фернандо говорили, что он классный футболист. А в этом сезоне он даже привозит в свои ворота голы.
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