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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вячеслав Булавин: Манчини сделал очень грамотный тактический ход
Бывший игрок и тренер "Зенита" Вячеслав Булавин высказал мнение о тактике главного тренера Роберто Манчини в матче Лиги Европы против "Вардара".
"Вчерашняя игра показала сильные стороны Роберто Манчини, который сделал очень грамотный тактический ход: зная, что "Вардар" играет при своих зрителях довольно агрессивно, он не побоялся сделать ставку на атаку, в отличие от других команд, например, тех же "Спартака" и "Локомотива", которые вышли против своих соперников с главной целью - сыграть хорошо в обороне.
В передней линии у "Зенита" было целых три нападающих - Александр Кокорин, Артем Дзюба и Дмитрий Полоз. Именно это привело к быстрому мячу в ворота македонцев и к их последующему развалу", - цитирует Булавина "Газета.Ru".
"Вчерашняя игра показала сильные стороны Роберто Манчини, который сделал очень грамотный тактический ход: зная, что "Вардар" играет при своих зрителях довольно агрессивно, он не побоялся сделать ставку на атаку, в отличие от других команд, например, тех же "Спартака" и "Локомотива", которые вышли против своих соперников с главной целью - сыграть хорошо в обороне.
В передней линии у "Зенита" было целых три нападающих - Александр Кокорин, Артем Дзюба и Дмитрий Полоз. Именно это привело к быстрому мячу в ворота македонцев и к их последующему развалу", - цитирует Булавина "Газета.Ru".
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