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Вячеслав Булавин: Манчини сделал очень грамотный тактический ход

Бывший игрок и тренер "Зенита" Вячеслав Булавин высказал мнение о тактике главного тренера Роберто Манчини в матче Лиги Европы против "Вардара".

"Вчерашняя игра показала сильные стороны Роберто Манчини, который сделал очень грамотный тактический ход: зная, что "Вардар" играет при своих зрителях довольно агрессивно, он не побоялся сделать ставку на атаку, в отличие от других команд, например, тех же "Спартака" и "Локомотива", которые вышли против своих соперников с главной целью - сыграть хорошо в обороне.

В передней линии у "Зенита" было целых три нападающих - Александр Кокорин, Артем Дзюба и Дмитрий Полоз. Именно это привело к быстрому мячу в ворота македонцев и к их последующему развалу", - цитирует Булавина "Газета.Ru".
Теги: Зенит Булавин
Сегодня, 15:55
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7
(1)
№7 Написал: safonas (Сегодня, 16:46) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Бриг
Если говорить о выступлении наших команд..То конечно спартачи обидятся..с такой группой атаки и играть от обороны..с Марибором , как-то странно..не Ливерпуль...ЦСКА и Локо тож от обороны играли..,но там понятно, у коней атака не стабильна, пацаны играют, а бразильянец и африканец как-то надежд не оправдывают, играют по принципу :то густо ,то пусто..У паровозов..тож своя картина, сильная полузащита,..но нападение не ахти, Эбер пока не вписался в коллектив..и рискованно было играть в атакующем стиле..А Зениту , сам Манчини велел атаковать и наличие игроков позволяло, не зря же такую закупку сделали..

со многим согласен, но Спартак вышел атакующе играть, да первые минут 15 их прижали к воротам, но команду гнал вперед родной стадион под завязку забитый, да и многие из состава дрогнули, впервые играли в ЛЧ, но потом все таки начали играть вперед, вот только ничего не получалось это факт, ну а концовке сели, прижались к своим воротам и как классика жанра получили гол в свои ворота

Цитата: Фонтанка
Цитата: Пивовед
если ещё и против Вардара играть от обороны..


Зато против Марибора , самое оно , от обороны то , xyлe,

3-5-2 стандартная схема Спартака... по сути у Спартака в составе был только один центральный нападающий Адриано, по сути его и заменить кроме как Мельгарехо и не кем было


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:44) #
  • -1
  •  (1)

Вообще все игры вообще разные. Локомотив встроенное матч сидел в обороне,Спартак играл на равных,зенит доменировал. Но есть одно но.соперники Копенгаген Марибор и Вардар разные по уровню команды.вардар рядом не стоит с остальными командами.
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 16:40) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Если говорить о выступлении наших команд..То конечно спартачи обидятся..с такой группой атаки и играть от обороны..с Марибором , как-то странно..не Ливерпуль...ЦСКА и Локо тож от обороны играли..,но там понятно, у коней атака не стабильна, пацаны играют, а бразильянец и африканец как-то надежд не оправдывают, играют по принципу :то густо ,то пусто..У паровозов..тож своя картина, сильная полузащита,..но нападение не ахти, Эбер пока не вписался в коллектив..и рискованно было играть в атакующем стиле..А Зениту , сам Манчини велел атаковать и наличие игроков позволяло, не зря же такую закупку сделали..
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:33) #
  • 0
  •  (4)

Пивовед,
Это две разные по уровню команды,Вардар и Марибор. Марибор почти постоянно играет в лиге чемпионов,чемпион страны,а что такое Вардар???
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Фонтанка
Цитата: Пивовед
если ещё и против Вардара играть от обороны..


Зато против Марибора , самое оно , от обороны то , xyлe,


да, бдядь, я об этом же, йо6а.....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
если ещё и против Вардара играть от обороны..


Зато против Марибора , самое оно , от обороны то , xyлe,


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ну, бдядь...
если ещё и против Вардара играть от обороны..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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