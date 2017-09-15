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Александр Кокорин попал в команду недели Лиги Европы

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин попал в команду недели Лиги Европы, информирует пресс-служба УЕФА.

Напомним, сине-бело-голубые в первом туре группового этапа Лиги Европы разгромили "Вардар" (5:0). Кокорин отметился дублем и отдал голевую передачу.

Теги: Кокорин
Сегодня, 15:58
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