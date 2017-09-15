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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мохамед Салах - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, мерсисайдцы в первой встрече сыграли вничью с "Севильей" (2:2), где Салах отметился одним голом.
Вторым стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, третьим – форварда "Реала" Криштиану Роналду.
Напомним, мерсисайдцы в первой встрече сыграли вничью с "Севильей" (2:2), где Салах отметился одним голом.
Вторым стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, третьим – форварда "Реала" Криштиану Роналду.
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