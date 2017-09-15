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Мохамед Салах - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, мерсисайдцы в первой встрече сыграли вничью с "Севильей" (2:2), где Салах отметился одним голом.

Вторым стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, третьим – форварда "Реала" Криштиану Роналду.
Теги: Салах Ливерпуль
Сегодня, 16:23
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:30) #
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Болеет за:
ЦСКА
Салах - один из самых удачных трансферов Ливера за последнее время
зато какой показатель того, как игрок подходит под тактику...Челси не ко двору пришелся, а тут сразу как лидер. Аведь лига то одна (это если б мне сейчас в пример его игру в Италии привели)


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Регистрация: 27.12.2010
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