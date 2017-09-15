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Юрген Клопп: Коутиньо должен быть готов выйти в основном составе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о возможности сыграть Фелиппе Коутиньо в матче с "Бернли".

"Он должен быть готов к выходу в основном составе. Было приятно видеть, как болельщики его встретили в матче с "Севильей". Я рад, что наша семья повела себя деликатно в данной ситуации. На тренировках он показывал себя с лучшей стороны, поэтому он снова в строю. Мы будем думать по поводу его выхода на поле в основном составе", - цитирует Клоппа Sky Sports.
Теги: Клопп Коутиньо Ливерпуль Бернли
Сегодня, 17:11
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