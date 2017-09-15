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Дэнни Дринкуотер не сыграет до октября

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер не сможет сыграть до перерыва на матчи национальных команд в октябре из-за травмы икроножной мышцы, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

"Конте заявил, что вряд ли мы увидим Дэнни Дринкуотера на поле до перерыва на международные матчи", - говорится в сообщении.
Теги: Челси
Сегодня, 17:18
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