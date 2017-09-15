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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дэнни Дринкуотер не сыграет до октября
Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер не сможет сыграть до перерыва на матчи национальных команд в октябре из-за травмы икроножной мышцы, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
"Конте заявил, что вряд ли мы увидим Дэнни Дринкуотера на поле до перерыва на международные матчи", - говорится в сообщении.
"Конте заявил, что вряд ли мы увидим Дэнни Дринкуотера на поле до перерыва на международные матчи", - говорится в сообщении.
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