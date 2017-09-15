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Хуан Куадрадо может в январе перейти в "Арсенал"

"Арсенал" после срыва трансфера полузащитника "Монако" Тома Лемара в зимнее трансферное окно намерен подписать форварда "Ювентуса" Хуана Куадрадо, сообщает Tuttomercatoweb.

Напомним, что в текущем сезоне Куадрадо на клубном уровне по всех турнирах провел три игры и забил один гол.
Теги: Куадрадо Ювентус Арсенал Трансферы
Сегодня, 17:36
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