Питерское "Динамо" записало видео о том, как правильно выходить из автобуса

Петербургское "Динамо" опубликовало видеозапись, на которой показывает, как правильно выходить из автобуса перед матчем.Ранее тульский "Арсенал" был дважды оштрафован за некорректный выход футболистов из транспортного средства.