"Наполи" и "Интер" интересуются форвардом "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер может продолжить карьеру в Италии, сообщает sport.es.В услугах 24-летнего нападающего "сине-гранатовых" заинтересованы "Наполи" и миланский "Интер". Ожидается, что каталонский клуб будет готов расстаться со своим футболистом уже в зимнее трансферное окно.