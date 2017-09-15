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"Наполи" и "Интер" интересуются форвардом "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер может продолжить карьеру в Италии, сообщает sport.es.

В услугах 24-летнего нападающего "сине-гранатовых" заинтересованы "Наполи" и миланский "Интер". Ожидается, что каталонский клуб будет готов расстаться со своим футболистом уже в зимнее трансферное окно.
Теги: Наполи Интер Барселона Трансферы
Сегодня, 19:16
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
ему все говорили что зря из Валенсии уходит


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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