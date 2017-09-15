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ФИФА получила более полумиллиона заявок на билеты на матчи ЧМ-2018

Более полумиллиона заявок поступило от болельщиков в первый день продаж билетов на чемпионат мира 2018 года, который пройдет летом в России, сообщает пресс-служба ФИФА.

Лидируют по количеству отправленных заявок российские болельщики. Затем идут болельщики из Мексики, Аргентины, Бразилии, Китая, США, Колумбии, Германии и Англии.
Сегодня, 19:33
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