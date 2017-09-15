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УЕФА открыл дисциплинарное дело против донецкого "Шахтера"

"Шахтер" может быть оштрафован из-за болельщиков, которые жгли файеры во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи" (2:1), сообщает официальный сайт УЕФА.

Данные эпизоды были задокументированы и послужат доказательством при разбирательстве.
Теги: Шахтер
Сегодня, 19:43
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№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Шахтёр уже давно не донецкий, как и болельщики.
Регистрация: 29.10.2010
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