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Коло Туре будет работать в тренерском штабе "Селтика"

Бывший защитник "Селтика" Коло Туре вошёл в тренерский штаб шотландского клуба, став техническим ассистентом наставника команды Брендана Роджерса, сообщает официальный сайт "Селтика".

Ранее стало известно, что 36-летний футболист будет работать в должности помощника главного тренера олимпийской сборной Кот-д'Ивуара, а также в сборной страны, составленной из игроков местного чемпионата.
Теги: Селтик
Сегодня, 20:00
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