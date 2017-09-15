Коло Туре будет работать в тренерском штабе "Селтика"

Бывший защитник "Селтика" Коло Туре вошёл в тренерский штаб шотландского клуба, став техническим ассистентом наставника команды Брендана Роджерса, сообщает официальный сайт "Селтика".Ранее стало известно, что 36-летний футболист будет работать в должности помощника главного тренера олимпийской сборной Кот-д'Ивуара, а также в сборной страны, составленной из игроков местного чемпионата.