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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тимо Вернер: я бы солгал, если бы сказал, что не хочу играть за "Реал"
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер прокомментировал интерес со стороны мадридского "Реала".
"Продление контракта с клубом на пять лет вовсе не означает, что я останусь здесь на пять лет. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу играть за "Реал", - приводит слова 21-летнего нападающего Don Balon.
"Продление контракта с клубом на пять лет вовсе не означает, что я останусь здесь на пять лет. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу играть за "Реал", - приводит слова 21-летнего нападающего Don Balon.
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