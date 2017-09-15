Тимо Вернер: я бы солгал, если бы сказал, что не хочу играть за "Реал"

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер прокомментировал интерес со стороны мадридского "Реала"."Продление контракта с клубом на пять лет вовсе не означает, что я останусь здесь на пять лет. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу играть за "Реал", - приводит слова 21-летнего нападающего Don Balon.