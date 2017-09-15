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УЕФА подтвердил дисквалификацию Фёдора Смолова на один матч

УЕФА подтвердил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов по итогам ответного матча отборочного раунда Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:2) дисквалифицирован на одну игру.

"Мы подтверждаем, что игрок "Краснодара" Федор Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч", – сообщили "Спорт-Экспресс" в пресс-службе УЕФА.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 20:38
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