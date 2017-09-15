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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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УЕФА подтвердил дисквалификацию Фёдора Смолова на один матч
УЕФА подтвердил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов по итогам ответного матча отборочного раунда Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:2) дисквалифицирован на одну игру.
"Мы подтверждаем, что игрок "Краснодара" Федор Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч", – сообщили "Спорт-Экспресс" в пресс-службе УЕФА.
"Мы подтверждаем, что игрок "Краснодара" Федор Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч", – сообщили "Спорт-Экспресс" в пресс-службе УЕФА.
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