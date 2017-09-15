Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Арсенал" в Туле обыграл "Динамо"

В матче 10-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" одержал победу над "Динамо".

Чемпионат России

10 тур

"Арсенал" - "Динамо" 1:0

Гол: Беляев, 20

"Арсенал": Габулов, Альварес, Сунзу, Беляев, Кирилл Комбаров, Бурчану, Александров, Максимов (Ткачев, 79), Чаушич (Денисов, 90+3), Джорджевич (Расич, 87), Шевченко

"Динамо": Шунин, Козлов, Терехов, Хольмен, Рыков (Шунич, 43), Темников, Тьям (Зотов, 46), Сапета, Соснин, Бечирай, Панченко (Вандерсон, 74)

Предупреждения: Соснин, 26, Терехов, 44, Шевченко, 72
Теги: Арсенал Тула Динамо
Сегодня, 21:21
Напечатать
6
(3)
№6 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как они с Зенитом в ничью сгоняли?...


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:42) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уморила видимо Динамовцев игра со сборной, до сих пор переживают.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:33) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
а Арсенал то хорош в этом сезоне,молодцы пряники!
Регистрация: 9.03.2017
№3 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Как Спартак умудрился с Динамо вничью сыграть ,ведя 2:0,до сих пор не пойму!
Регистрация: 28.08.2013
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:24) #
  • +3
  •  (7)

молодцы, туляки


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 21:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
пост из будущего.. время 21-22 матч еще играется..)
Регистрация: 19.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.