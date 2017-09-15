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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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21:21
"Арсенал" в Туле обыграл "Динамо" (6)
"Арсенал" в Туле обыграл "Динамо" (6)
13:44
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Алексей Ребко: Федун еще празднует чемпионство, мне кажется, они еще 16 лет будут праздновать (69)
"Арсенал" в Туле обыграл "Динамо"
В матче 10-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" одержал победу над "Динамо".
Чемпионат России
10 тур
"Арсенал" - "Динамо" 1:0
Гол: Беляев, 20
"Арсенал": Габулов, Альварес, Сунзу, Беляев, Кирилл Комбаров, Бурчану, Александров, Максимов (Ткачев, 79), Чаушич (Денисов, 90+3), Джорджевич (Расич, 87), Шевченко
"Динамо": Шунин, Козлов, Терехов, Хольмен, Рыков (Шунич, 43), Темников, Тьям (Зотов, 46), Сапета, Соснин, Бечирай, Панченко (Вандерсон, 74)
Предупреждения: Соснин, 26, Терехов, 44, Шевченко, 72
Чемпионат России
10 тур
"Арсенал" - "Динамо" 1:0
Гол: Беляев, 20
"Арсенал": Габулов, Альварес, Сунзу, Беляев, Кирилл Комбаров, Бурчану, Александров, Максимов (Ткачев, 79), Чаушич (Денисов, 90+3), Джорджевич (Расич, 87), Шевченко
"Динамо": Шунин, Козлов, Терехов, Хольмен, Рыков (Шунич, 43), Темников, Тьям (Зотов, 46), Сапета, Соснин, Бечирай, Панченко (Вандерсон, 74)
Предупреждения: Соснин, 26, Терехов, 44, Шевченко, 72
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