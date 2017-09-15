Леонид Слуцкий: когда "Халл" проигрывает, я будто умираю

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о последних неудачах его команды."Когда "Халл" проигрывает, я будто умираю. Все последние 10 дней чувствую себя мертвецом. Жизнью такое состояние назвать нельзя, поскольку моя жизнь напрямую зависит от того, что происходит на поле. Конечно же нам нужно продолжать сохранять позитивный настрой, ни в коем случае не паниковать, не сдаваться. Но всем нужен новый глоток воздуха, чтобы жить", - цитирует Слуцкого Chronicle Live.