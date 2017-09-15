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Леонид Слуцкий: когда "Халл" проигрывает, я будто умираю

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о последних неудачах его команды.

"Когда "Халл" проигрывает, я будто умираю. Все последние 10 дней чувствую себя мертвецом. Жизнью такое состояние назвать нельзя, поскольку моя жизнь напрямую зависит от того, что происходит на поле. Конечно же нам нужно продолжать сохранять позитивный настрой, ни в коем случае не паниковать, не сдаваться. Но всем нужен новый глоток воздуха, чтобы жить", - цитирует Слуцкого Chronicle Live.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 21:27
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№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 21:45) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
держись,Леонид!


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нельзя так говорить о себе, Викторович, ведь футбол это только игра, она того не стоит.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:30) #
  • -3
  •  (7)

Дракула из макдональдса?! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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