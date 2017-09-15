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Три игрока "Зенита" вызваны в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал состав команды на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 со сборными Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября), сообщает пресс-служба национальной сборной.

В составе аргентинской сборной попали сразу три игрока российского "Зенита" - защитник Эмануэль Маммана, а также полузащитники Эмилиано Ригони и Леандро Паредес.
Теги: Зенит Сборная Аргентины
Сегодня, 21:44
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