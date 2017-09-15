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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Три игрока "Зенита" вызваны в сборную Аргентины
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал состав команды на два заключительных матча отборочного турнира ЧМ-2018 со сборными Перу (6 октября) и Эквадора (11 октября), сообщает пресс-служба национальной сборной.
В составе аргентинской сборной попали сразу три игрока российского "Зенита" - защитник Эмануэль Маммана, а также полузащитники Эмилиано Ригони и Леандро Паредес.
В составе аргентинской сборной попали сразу три игрока российского "Зенита" - защитник Эмануэль Маммана, а также полузащитники Эмилиано Ригони и Леандро Паредес.
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