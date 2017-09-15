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Защитник "Милана" Андреа Конти выбыл на полгода

Защитник "Милана" Андреа Конти из-за повреждения выбыл из строя на длительный срок, сообщает пресс-служба клуба.

23-летний футболист повредил крестообразную связку левого колена и будет восстанавливаться шесть месяцев. В скором времени Конти сделают операцию.

Ранее Конти выступал за "Аталанту".
Теги: Милан
Сегодня, 23:09
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