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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Защитник "Милана" Андреа Конти выбыл на полгода
Защитник "Милана" Андреа Конти из-за повреждения выбыл из строя на длительный срок, сообщает пресс-служба клуба.
23-летний футболист повредил крестообразную связку левого колена и будет восстанавливаться шесть месяцев. В скором времени Конти сделают операцию.
Ранее Конти выступал за "Аталанту".
23-летний футболист повредил крестообразную связку левого колена и будет восстанавливаться шесть месяцев. В скором времени Конти сделают операцию.
Ранее Конти выступал за "Аталанту".
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