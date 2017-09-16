Анонс 14-го тура ФНЛ

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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16 сентября пройдет 14-й тур ФНЛ. Rusfootball.info анонсирует матчи лучшей лиги Земли.
Уроки дисциплины от Динамо СПб
Питерскому «Динамо» в эту субботу предстоит играть с «Тюменью». Сибиряки начинают новую жизнь с Владимиром Маминовым в роли главного и тренера и пока довольно успешно, набрав четыре очка в трех матчах. А в минувшем туре удалось победить «Шинник», который вовсю стремится попасть в стыковые матчи. Питерцы в прошедшие выходные неожиданно уступили дома курскому «Авангарду», тем не менее это не отменяет того факта, что команда довольно толковая и в скором времени может оказаться в Премьер-лиге. Хорошие результаты уже есть, а теперь клуб оказывается может в креатив. Недавно появился ролик на клубном канале, где футболисты демонстрируют, как нужно правильно выходить из автобуса – а это сейчас одна из главных проблем в российском футболе. Главное, чтобы в день игры с «Тюменью» не было подобных проблем.
Матч тура
В прошлом матче Игорь Черевченко очень болезненно воспринял нулевую ничью с «Олимпийцем». По его словам, команда была агрессивна, но каким-то образом не била по воротам. С таким подходом сложно будет ожидать чуда в противостоянии с самарскими «Крыльями». Самара проигрывает только прошлогодним клубам Премьер-лиги и очень быстро приходит в себя. Вот уже после поражения от Оренбурга две уверенные победы над командами из верхней части таблицы.
Вторая победа "Луча" дома?
Дальневосточники уже почти месяц, как определились и нашли главного тренера, а вот с результатами все не ладится. Команда закончила длинное гостевое турне и осела на несколько игр дома. Так вышло, что во Владивостоке был минимум игр и почти все они складывались не в пользу «Луча». Только одна победа в дебюте над «Томью», а дальше как отрезало. «Зенит-2» очень удобен в этом плане для того, чтобы зацепить три очка. Питерцы находятся чуть выше, но с соседями играют довольно плохо.
Хасанби Биджиев в Авангарде
«Авангард» побеждает два матча подряд. Однако руководство все равно решает сместить с должности главного тренера Игоря Беляева. Команду возглавил Хасанби Биджиев, а Беляев остается в роли тренера. В прошлом сезоне Биджиев тренировал нальчикский «Спартак». Кавказская команда не сохранила прописку, но показывала привлекательный футбол. Неудивительно, что футболистов быстро растащили. Первый матч Биджиева в Курске будет против «Ротора». Не удивительно, если после этой игры у «Ротора» тоже сменится тренер. Волгоградцы осели на последнем месте. И болельщики не довольны игрой Валерия Есипова.
Непобедимый «Оренбург»
13 августа в последний раз проиграл «Оренбург». Было это на юге в Краснодаре. С тех пор сменился тренер, который пока не знает вкуса поражений. Спустя месяц клуб из Оренбурга попробует со второй попытки увезти три очка с юга. Астраханскому «Волгарю» придется очень постараться, чтобы этого не произошло.
В поисках Гафара
Андрей Талалаев продолжает веселить на пресс-конференциях журналистов. В последний раз он пожимал плечами и говорил о пропаже Гафара, отвечая на вопрос о его отсутствии. Дмитрий Селюк отметил чувство юмора тренера и сказал, что Гафар был в сборной и уже тренируется с «Тамбовом». Тамбовчане продолжают усиливать команду и после трансферного окна. В команду пришел Павел Игнатович, который еще летом уехал в Кипр, но быстро разорвал контракт и вернулся в Россию. Дебютировать предстоит в Химках против местной команды.
14-й тур ФНЛ
[/center]
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Уроки дисциплины от Динамо СПб
Питерскому «Динамо» в эту субботу предстоит играть с «Тюменью». Сибиряки начинают новую жизнь с Владимиром Маминовым в роли главного и тренера и пока довольно успешно, набрав четыре очка в трех матчах. А в минувшем туре удалось победить «Шинник», который вовсю стремится попасть в стыковые матчи. Питерцы в прошедшие выходные неожиданно уступили дома курскому «Авангарду», тем не менее это не отменяет того факта, что команда довольно толковая и в скором времени может оказаться в Премьер-лиге. Хорошие результаты уже есть, а теперь клуб оказывается может в креатив. Недавно появился ролик на клубном канале, где футболисты демонстрируют, как нужно правильно выходить из автобуса – а это сейчас одна из главных проблем в российском футболе. Главное, чтобы в день игры с «Тюменью» не было подобных проблем.
Матч тура
В прошлом матче Игорь Черевченко очень болезненно воспринял нулевую ничью с «Олимпийцем». По его словам, команда была агрессивна, но каким-то образом не била по воротам. С таким подходом сложно будет ожидать чуда в противостоянии с самарскими «Крыльями». Самара проигрывает только прошлогодним клубам Премьер-лиги и очень быстро приходит в себя. Вот уже после поражения от Оренбурга две уверенные победы над командами из верхней части таблицы.
Вторая победа "Луча" дома?
Дальневосточники уже почти месяц, как определились и нашли главного тренера, а вот с результатами все не ладится. Команда закончила длинное гостевое турне и осела на несколько игр дома. Так вышло, что во Владивостоке был минимум игр и почти все они складывались не в пользу «Луча». Только одна победа в дебюте над «Томью», а дальше как отрезало. «Зенит-2» очень удобен в этом плане для того, чтобы зацепить три очка. Питерцы находятся чуть выше, но с соседями играют довольно плохо.
Хасанби Биджиев в Авангарде
«Авангард» побеждает два матча подряд. Однако руководство все равно решает сместить с должности главного тренера Игоря Беляева. Команду возглавил Хасанби Биджиев, а Беляев остается в роли тренера. В прошлом сезоне Биджиев тренировал нальчикский «Спартак». Кавказская команда не сохранила прописку, но показывала привлекательный футбол. Неудивительно, что футболистов быстро растащили. Первый матч Биджиева в Курске будет против «Ротора». Не удивительно, если после этой игры у «Ротора» тоже сменится тренер. Волгоградцы осели на последнем месте. И болельщики не довольны игрой Валерия Есипова.
Непобедимый «Оренбург»
13 августа в последний раз проиграл «Оренбург». Было это на юге в Краснодаре. С тех пор сменился тренер, который пока не знает вкуса поражений. Спустя месяц клуб из Оренбурга попробует со второй попытки увезти три очка с юга. Астраханскому «Волгарю» придется очень постараться, чтобы этого не произошло.
В поисках Гафара
Андрей Талалаев продолжает веселить на пресс-конференциях журналистов. В последний раз он пожимал плечами и говорил о пропаже Гафара, отвечая на вопрос о его отсутствии. Дмитрий Селюк отметил чувство юмора тренера и сказал, что Гафар был в сборной и уже тренируется с «Тамбовом». Тамбовчане продолжают усиливать команду и после трансферного окна. В команду пришел Павел Игнатович, который еще летом уехал в Кипр, но быстро разорвал контракт и вернулся в Россию. Дебютировать предстоит в Химках против местной команды.
14-й тур ФНЛ
[/center]
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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