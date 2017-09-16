Костас Манолас близок к продлению контракта с "Ромой"

Защитник "Ромы" Костас Манолас подпишет с клубом новый контракт, сообщает Football Italia.Срок нового соглашения будет рассчитан до 2021 года с опцией продления еще на один сезон. Кроме того, в контракте будет прописана сумма отступных – 35 млн евро.