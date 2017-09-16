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Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук считает, что форвард "Спартака" Квинси Промес не лучшим образом проявляет себя в матчах с топ-командами.

"Все познается в сравнении. Против "Тосно", "Уфы" и "Урала" Промес кажется очень сильным футболистом, потому что уровень сопротивления меньше. А в составе сборной Квинси борется с сильнейшими. В матче с французами ему, например, противостоял Матюиди.

Не стоит брать в расчет еврокубки. Возможно, сказалось волнение от первого матча в Лиге чемпионов, причем у всей команды, не только у Промеса. С топовыми командами многое не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб. Ведь помимо "Ливерпуля" им интересовались "Эвертон", "Стоук Сити" и "Суонси". Что-то их остановило от покупки", - передает слова Орещука "СЭ".
Теги: Промес Орещук
Сегодня, 08:06
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