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"СКА-Хабаровск" обыграл "Ахмат" в молодежном чемпионате

"СКА-Хабаровск" одержал победу над грозненским "Ахматом" в домашнем матче 10-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство. 10-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Ахмат" – 2:1 (1:1)
Теги: СКА-Хабаровск Ахмат
Сегодня, 08:44
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