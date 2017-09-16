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Александр Бубнов: у ЦСКА должно хватить ресурсов для победы над "Ростовом"

Известный эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на матч 10-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Ростовом".

"Хотя ЦСКА провел на неделе трудный матч Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:1), а "Ростов" целенаправленно готовился к армейцам, поставлю на хозяев. У команды Виктора Гончаренко должно хватить ресурсов для минимальной победы. Прогноз: 1:0", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Ростов ЦСКА Бубнов
Сегодня, 08:54
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