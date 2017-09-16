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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: уверен, что Гончаренко выпустит Жамалетдинова
Эксперт Александр Бубнов высказался по поводу предстоящего матча 10-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Ростовом".
"Армейцы должны быть на кураже после "Бенфики". Средняя линия ЦСКА сильнее, чем у "Ростова". Не думаю, что команда Гончаренко сможет победить на классе – придется прилагать усилия, но они фавориты.
Вероятно, красно-синие могут сыграть с Дзагоевым и Витиньо в нападении, а в полузащите выйдут Вернблум, Головин и Натхо. Это вполне может стать выходом из ситуации со вторым нападающим. При этом уверен, что выйдет Жамалетдинов. Вряд ли в старте, но со скамейки должен появиться", - передает слова Бубнова Sportbox.
"Армейцы должны быть на кураже после "Бенфики". Средняя линия ЦСКА сильнее, чем у "Ростова". Не думаю, что команда Гончаренко сможет победить на классе – придется прилагать усилия, но они фавориты.
Вероятно, красно-синие могут сыграть с Дзагоевым и Витиньо в нападении, а в полузащите выйдут Вернблум, Головин и Натхо. Это вполне может стать выходом из ситуации со вторым нападающим. При этом уверен, что выйдет Жамалетдинов. Вряд ли в старте, но со скамейки должен появиться", - передает слова Бубнова Sportbox.
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