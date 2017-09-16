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Александр Бубнов: уверен, что Гончаренко выпустит Жамалетдинова

Эксперт Александр Бубнов высказался по поводу предстоящего матча 10-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Ростовом".

"Армейцы должны быть на кураже после "Бенфики". Средняя линия ЦСКА сильнее, чем у "Ростова". Не думаю, что команда Гончаренко сможет победить на классе – придется прилагать усилия, но они фавориты.

Вероятно, красно-синие могут сыграть с Дзагоевым и Витиньо в нападении, а в полузащите выйдут Вернблум, Головин и Натхо. Это вполне может стать выходом из ситуации со вторым нападающим. При этом уверен, что выйдет Жамалетдинов. Вряд ли в старте, но со скамейки должен появиться", - передает слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов ЦСКА Ростов
Сегодня, 09:21
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