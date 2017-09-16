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Кирилл Набабкин: с "Ростовом" уже который год игры складываются крайне непросто

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался относительно предстоящего матча 10-го тура премьер-лиги с "Ростовом".

"С "Ростовом" уже который год все игры в сезоне складываются крайне непросто. Не важно, какой тур, на каком месте мы и они, всегда надо закладываться на тяжелейшую борьбу до последней минуты", - цитирует игрока пресс-служба ЦСКА.
Теги: Набабкин ЦСКА
Сегодня, 10:30
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