Микаэль Лустиг: Месси никогда бы не позволил себе так относится к сопернику, как Неймар

Защитник "Селтика" Микаэль Лустиг высказался относительно поведения нападающего "ПСЖ" Неймара в матче 1-го тура Лиги чемпионов.При счете 3:0 бразилец показал ироничный жест - три пальца - форварду "кельтов" Рэлстону."Неймар никогда не сравнится с Месси, ему далеко до того, чтобы быть похожим на Лионеля. Он никогда не позволил бы себе такого отношения к сопернику", – цитирует Лустига A Bola.