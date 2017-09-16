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Микаэль Лустиг: Месси никогда бы не позволил себе так относится к сопернику, как Неймар

Защитник "Селтика" Микаэль Лустиг высказался относительно поведения нападающего "ПСЖ" Неймара в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

При счете 3:0 бразилец показал ироничный жест - три пальца - форварду "кельтов" Рэлстону.

"Неймар никогда не сравнится с Месси, ему далеко до того, чтобы быть похожим на Лионеля. Он никогда не позволил бы себе такого отношения к сопернику", – цитирует Лустига A Bola.
Теги: Неймар
Сегодня, 10:57
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№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Дикое бразильское ЧМО.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: Коля Тузлов (Сегодня, 11:09) #
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online


Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --
http://glgl.cf/nUBIGJ1JYQ
Регистрация: 16.09.2017
№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 11:09) #
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а пенальти который месси вместе с суаресом разыграли?
Регистрация: 31.07.2010
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