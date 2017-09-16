Дмитрий Парфенов: устроит ли "Тосно" ничья со "Спартаком"? Какая ничья?

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов высказался в преддверии домашней игры со «Спартаком» в 10-м туре РФПЛ.– Я всегда двигаюсь от игры к игре. И о «Спартаке» начал думать, соответственно, только после «Анжи».– Но это действительно игра за три очка! У нас непростая ситуация в таблице, нужен положительный результат. Приедет «Спартак» – хорошо. Пожалует в гости «Зенит» или «Локомотив» – тоже. Будем настраиваться точно так же. Хотя, конечно, для меня лично этот матч кое-что значит. «Спартак» – моя родная команда, отдал ей много лет карьеры, с ней связаны приятные воспоминания о победах. Так что эмоции будут особенные. А для ребят соперник сильный раздражитель хотя бы потому, что он действующий чемпион.– В прошлом сезоне мы уже играли со «Спартаком-2». Понятно, что немного не тот уровень, но на том этапе встречи с красно-белыми тоже воспринимались эмоционально. «Екать» будет уже тогда, когда прозвучит стартовый свисток. Тогда, возможно, что-то нахлынет, ситуация будет восприниматься по-другому. А сейчас я абсолютно спокоен. Нужно грамотно готовиться и думать о том, как противопоставить сопернику свою игру.– Поверьте, времени, чтобы восстановиться, у «Спартака» достаточно. Я сам был в этой шкуре, не вижу никаких проблем. Так что такими предположениями успокаивать себя при подготовке точно не будем, уставшими красно-белые не приедут. А как нам выстроить наш футбол – активно, первым номером или чуть осторожнее, – мы еще подумаем. Уже над этим размышляем.– Вообще не думаю сейчас об этом. Какая ничья?! И не хочу делать громких слов в стиле «Только победа!» Отвечу так: нам нужен положительный результат. Как и в любом другом матче.– Вопрос можно понимать двояко. Есть, например, команды, которые не показывают стабильно качественный футбол, но идут на самом верху. Считаю, что в России сейчас нет лидера, который прямо на голову всех сильнее. Целая группа клубов рационально набирает очки. А «Спартак»… Чемпион – он и есть чемпион. Это раз. И видно, что по сравнению с непростым началом сезона это уже другая команда. Изменившаяся в лучшую сторону.