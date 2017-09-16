В Италии матчи начнутся с минуты молчания в память жертв стихии в Ливорно

Матчи итальянских Серии А и Серия В в этот уик-энд начнутся с минуты молчания в память жертв стихии в Ливорно, сообщает Football Italia.Сильнейший ливень обрушился в минувшие выходные на центральные регионы Италии. Жертвами наводнения в итальянской области Тоскана стали восемь человек. По словам мэра Ливорно, ущерб от удара стихии составил миллиард евро, пострадали 15 тысяч семей.В прошедшие выходные матч серии A "Сампдория" – "Рома" из-за погодных условий был отменен, а игра "Лацио" – "Милан" началась с опозданием на час.Запланированный на субботу матч четвертого тура серии A "Рома" – "Верона", несмотря на оранжевый уровень опасности в Риме, должен состояться по расписанию.