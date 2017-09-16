Три тренера покинули "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" сообщил о кадровых перестановках в тренерском штабе команды."Орлов" вслед за экс-наставником Франком Де Буром покинули три специалиста, это Орландо Трастфул, Сэмми Ли и Райланд Морганс. Напомним, команду теперь возглавил Рой Ходжсон, а Рэй Левингтон был назначен его ассистентом."Кристал Пэлас" в четырех турах АПЛ не набрал ни одного очка.