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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Три тренера покинули "Кристал Пэлас"
"Кристал Пэлас" сообщил о кадровых перестановках в тренерском штабе команды.
"Орлов" вслед за экс-наставником Франком Де Буром покинули три специалиста, это Орландо Трастфул, Сэмми Ли и Райланд Морганс. Напомним, команду теперь возглавил Рой Ходжсон, а Рэй Левингтон был назначен его ассистентом.
"Кристал Пэлас" в четырех турах АПЛ не набрал ни одного очка.
"Орлов" вслед за экс-наставником Франком Де Буром покинули три специалиста, это Орландо Трастфул, Сэмми Ли и Райланд Морганс. Напомним, команду теперь возглавил Рой Ходжсон, а Рэй Левингтон был назначен его ассистентом.
"Кристал Пэлас" в четырех турах АПЛ не набрал ни одного очка.
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