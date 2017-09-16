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Фанаты ЦСКА будут молчать первые 10 минут матча с "Ростовом"

Объединение фанатов ЦСКА RBWorld призвало болельщиков на игре премьер-лиги с "Ростовом" провести стартовые 10 минут первого тайма в тишине. Таким образои болельщики хотят почтить память бывшего вратаря "армейцев" Сергея Перхуна, которому 4 сентября исполнилось бы 40 лет.

"Уважаемые болельщики ЦСКА! Просим вас провести первые 10 минут матча #ЦСКАростов в тишине в память о Сергее Перхуне! Приходите на стадион заранее и внимательно слушайте заводящего. Распространите данную запись по „армейским“ интернет-ресурсам и друзьям, которые планируют посетить матч", - говорится на странице RBWorld в "ВКонтакте".
Теги: ЦСКА
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№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Царство небесное...
... Общая трагедия


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 14:05) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Вечная память Сергею...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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