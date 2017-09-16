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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фанаты ЦСКА будут молчать первые 10 минут матча с "Ростовом"
Объединение фанатов ЦСКА RBWorld призвало болельщиков на игре премьер-лиги с "Ростовом" провести стартовые 10 минут первого тайма в тишине. Таким образои болельщики хотят почтить память бывшего вратаря "армейцев" Сергея Перхуна, которому 4 сентября исполнилось бы 40 лет.
"Уважаемые болельщики ЦСКА! Просим вас провести первые 10 минут матча #ЦСКАростов в тишине в память о Сергее Перхуне! Приходите на стадион заранее и внимательно слушайте заводящего. Распространите данную запись по „армейским“ интернет-ресурсам и друзьям, которые планируют посетить матч", - говорится на странице RBWorld в "ВКонтакте".
"Уважаемые болельщики ЦСКА! Просим вас провести первые 10 минут матча #ЦСКАростов в тишине в память о Сергее Перхуне! Приходите на стадион заранее и внимательно слушайте заводящего. Распространите данную запись по „армейским“ интернет-ресурсам и друзьям, которые планируют посетить матч", - говорится на странице RBWorld в "ВКонтакте".
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