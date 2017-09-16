Олег Власов: если получится забить "Зениту", будет очень здорово

Бывший полузащитник "Зенита" Олег Власов, выступающий за петербургское "Динамо", высказался относительно предстоящего дерби в рамках 1/16 финала Кубка России.– Это будет хороший матч. Очень хочется сыграть в нем, причем удачно.– Глобальной принципиальности здесь нет. Но у «Зенита» очень сильная команда, против таких играть всегда интересно. Это и есть мотивация.– Будет непривычно, но одновременно и здорово. Сыграть с сильной командой на шикарном стадионе – все в «Динамо» этого ждут. К тому же обещают много болельщиков на трибунах, для наших ребят это очень интересно. А насколько тяжело придется, будет видно уже во время игры. Уверен, когда наши футболисты выйдут на поле, ничего страшного ни с кем не произойдет.– Серебряные медали в 2003 году. На тот момент у нас в команде было очень много питерских воспитанников, почти все свои. Это главное, что я вспоминаю о том времени.– Чаще всех общаюсь с Быстровым и Денисовым. С ними постоянно поддерживаю связь. С другими реже. С Вовой вижусь регулярно – мы рядом живем, дружим. С Игорем сложнее – он в Москве сейчас, так что не получается видеться.– Конечно, постараюсь в этом матче отличиться. Если это получится, будет очень здорово.