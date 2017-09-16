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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олег Власов: если получится забить "Зениту", будет очень здорово
Бывший полузащитник "Зенита" Олег Власов, выступающий за петербургское "Динамо", высказался относительно предстоящего дерби в рамках 1/16 финала Кубка России.
– Это будет хороший матч. Очень хочется сыграть в нем, причем удачно.
– Лично для вас встреча с бывшей командой станет принципиальной?
– Глобальной принципиальности здесь нет. Но у «Зенита» очень сильная команда, против таких играть всегда интересно. Это и есть мотивация.
– Матч пройдет на арене «Санкт-Петербург», соберется очень много зрителей, и для вашей команды эта ситуация непривычна. Насколько вы к этому готовы?
– Будет непривычно, но одновременно и здорово. Сыграть с сильной командой на шикарном стадионе – все в «Динамо» этого ждут. К тому же обещают много болельщиков на трибунах, для наших ребят это очень интересно. А насколько тяжело придется, будет видно уже во время игры. Уверен, когда наши футболисты выйдут на поле, ничего страшного ни с кем не произойдет.
– Какие самые яркие воспоминания сохранились у вас от зенитовского отрезка в карьере?
– Серебряные медали в 2003 году. На тот момент у нас в команде было очень много питерских воспитанников, почти все свои. Это главное, что я вспоминаю о том времени.
– С кем из того «Зенита» продолжаете общаться?
– Чаще всех общаюсь с Быстровым и Денисовым. С ними постоянно поддерживаю связь. С другими реже. С Вовой вижусь регулярно – мы рядом живем, дружим. С Игорем сложнее – он в Москве сейчас, так что не получается видеться.
– Вы забивали своему родному клубу будучи игроком «Мордовии». Намерены повторить успех уже в составе петербургского «Динамо»?
– Конечно, постараюсь в этом матче отличиться. Если это получится, будет очень здорово.
ФК "Зенит"
– Это будет хороший матч. Очень хочется сыграть в нем, причем удачно.
– Лично для вас встреча с бывшей командой станет принципиальной?
– Глобальной принципиальности здесь нет. Но у «Зенита» очень сильная команда, против таких играть всегда интересно. Это и есть мотивация.
– Матч пройдет на арене «Санкт-Петербург», соберется очень много зрителей, и для вашей команды эта ситуация непривычна. Насколько вы к этому готовы?
– Будет непривычно, но одновременно и здорово. Сыграть с сильной командой на шикарном стадионе – все в «Динамо» этого ждут. К тому же обещают много болельщиков на трибунах, для наших ребят это очень интересно. А насколько тяжело придется, будет видно уже во время игры. Уверен, когда наши футболисты выйдут на поле, ничего страшного ни с кем не произойдет.
– Какие самые яркие воспоминания сохранились у вас от зенитовского отрезка в карьере?
– Серебряные медали в 2003 году. На тот момент у нас в команде было очень много питерских воспитанников, почти все свои. Это главное, что я вспоминаю о том времени.
– С кем из того «Зенита» продолжаете общаться?
– Чаще всех общаюсь с Быстровым и Денисовым. С ними постоянно поддерживаю связь. С другими реже. С Вовой вижусь регулярно – мы рядом живем, дружим. С Игорем сложнее – он в Москве сейчас, так что не получается видеться.
– Вы забивали своему родному клубу будучи игроком «Мордовии». Намерены повторить успех уже в составе петербургского «Динамо»?
– Конечно, постараюсь в этом матче отличиться. Если это получится, будет очень здорово.
ФК "Зенит"
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