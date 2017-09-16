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Олег Власов: если получится забить "Зениту", будет очень здорово

Бывший полузащитник "Зенита" Олег Власов, выступающий за петербургское "Динамо", высказался относительно предстоящего дерби в рамках 1/16 финала Кубка России.

– Это будет хороший матч. Очень хочется сыграть в нем, причем удачно.

– Лично для вас встреча с бывшей командой станет принципиальной?

– Глобальной принципиальности здесь нет. Но у «Зенита» очень сильная команда, против таких играть всегда интересно. Это и есть мотивация.

– Матч пройдет на арене «Санкт-Петербург», соберется очень много зрителей, и для вашей команды эта ситуация непривычна. Насколько вы к этому готовы?

– Будет непривычно, но одновременно и здорово. Сыграть с сильной командой на шикарном стадионе – все в «Динамо» этого ждут. К тому же обещают много болельщиков на трибунах, для наших ребят это очень интересно. А насколько тяжело придется, будет видно уже во время игры. Уверен, когда наши футболисты выйдут на поле, ничего страшного ни с кем не произойдет.

– Какие самые яркие воспоминания сохранились у вас от зенитовского отрезка в карьере?

– Серебряные медали в 2003 году. На тот момент у нас в команде было очень много питерских воспитанников, почти все свои. Это главное, что я вспоминаю о том времени.

– С кем из того «Зенита» продолжаете общаться?

– Чаще всех общаюсь с Быстровым и Денисовым. С ними постоянно поддерживаю связь. С другими реже. С Вовой вижусь регулярно – мы рядом живем, дружим. С Игорем сложнее – он в Москве сейчас, так что не получается видеться.

– Вы забивали своему родному клубу будучи игроком «Мордовии». Намерены повторить успех уже в составе петербургского «Динамо»?

– Конечно, постараюсь в этом матче отличиться. Если это получится, будет очень здорово.

ФК "Зенит"
Теги: Динамо СПБ Зенит
Сегодня, 13:39
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№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 13:46) #
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Болеет за:
«МЮ»
договорняк будет,очередные прокладки,о чем говорить если игру перенесли на баклан арену
Регистрация: 9.03.2017
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:42) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мечтай.Какой потенциал у парня был,но так и не вырос даже в среднего игрока.Лично мне запомнился двумя голами в ворота Металлурга и кучей моментов которые регулярно запарывал.Игрок не о чем.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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