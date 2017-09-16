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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Три тысячи болельщиков "Спартака" уже купили билеты на игру с "Тосно" в Санкт-Петербурге
На матч 10-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Спартаком" продано порядка 10?000 билетов.
Около 3000 выкуплены болельщиками "Спартака", передает "Матч ТВ". Остальные 7000 проданы в Петербурге.
Как сообщили в "Тосно", продажа остальных билетов осуществляется в субботу и воскресенье в кассах стадиона "Петровский".
Около 3000 выкуплены болельщиками "Спартака", передает "Матч ТВ". Остальные 7000 проданы в Петербурге.
Как сообщили в "Тосно", продажа остальных билетов осуществляется в субботу и воскресенье в кассах стадиона "Петровский".
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