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Три тысячи болельщиков "Спартака" уже купили билеты на игру с "Тосно" в Санкт-Петербурге

На матч 10-го тура чемпионата России между "Тосно" и "Спартаком" продано порядка 10?000 билетов.

Около 3000 выкуплены болельщиками "Спартака", передает "Матч ТВ". Остальные 7000 проданы в Петербурге.

Как сообщили в "Тосно", продажа остальных билетов осуществляется в субботу и воскресенье в кассах стадиона "Петровский".
Теги: Спартак Тосно
Сегодня, 13:57
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