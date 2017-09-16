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Камил Чонтофальски: сейчас "Зенит" совершенно другой клуб

Бывший вратарь "Зенита" Камил Чонтофальски считает, что нынешняя команда сильно отличается от той, что была в его время.

"Сейчас "Зенит" совершенно другой клуб если сравнивать его с тем, в который я переходил 14 лет назад. Теперь это большой европейский клуб с высокими амбициями.

Если "Зенит" не станет чемпионом, то это будет уже большим разочарованием. Третье место и невыход в Лигу чемпионов считается очень плохим", - передает слова Чонтофальски Sport Aktuality.
Теги: Зенит
Сегодня, 14:21
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