Камил Чонтофальски: сейчас "Зенит" совершенно другой клуб

Бывший вратарь "Зенита" Камил Чонтофальски считает, что нынешняя команда сильно отличается от той, что была в его время."Сейчас "Зенит" совершенно другой клуб если сравнивать его с тем, в который я переходил 14 лет назад. Теперь это большой европейский клуб с высокими амбициями.Если "Зенит" не станет чемпионом, то это будет уже большим разочарованием. Третье место и невыход в Лигу чемпионов считается очень плохим", - передает слова Чонтофальски Sport Aktuality.