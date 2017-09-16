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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Камил Чонтофальски: сейчас "Зенит" совершенно другой клуб
Бывший вратарь "Зенита" Камил Чонтофальски считает, что нынешняя команда сильно отличается от той, что была в его время.
"Сейчас "Зенит" совершенно другой клуб если сравнивать его с тем, в который я переходил 14 лет назад. Теперь это большой европейский клуб с высокими амбициями.
Если "Зенит" не станет чемпионом, то это будет уже большим разочарованием. Третье место и невыход в Лигу чемпионов считается очень плохим", - передает слова Чонтофальски Sport Aktuality.
"Сейчас "Зенит" совершенно другой клуб если сравнивать его с тем, в который я переходил 14 лет назад. Теперь это большой европейский клуб с высокими амбициями.
Если "Зенит" не станет чемпионом, то это будет уже большим разочарованием. Третье место и невыход в Лигу чемпионов считается очень плохим", - передает слова Чонтофальски Sport Aktuality.
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