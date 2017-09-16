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"Молодежка" "Краснодара" разгромила "Анжи"

В матче 10-го тура молодежного первенства России "Анжи" на своем поле уступил "Краснодару".

Молодежное первенство. 10 тур

"Анжи" - "Краснодар" - 0:3

Голы: Игнатьев, 6, Халназаров, 44, Игнатьев, 47

"Анжи": Герасимов, Донцов (Болатов, 61), Исаев, Саидов, Глебов (Муртузалиев, 76), Закиров (Панаев, 66), Керимов, Темуков (Ханмурзаев, 61), Юсупов (Ягьяев, 61), Магомедов (Чистяков, 72), Иванченко (Агаларов, 67)

"Краснодар": Ещенко, Татаев (Иванов, 64), Бородин, Бочко, Ивашин (Насонкин, 61), Черников (Текучёв, 61), Голубев, Уткин (Сабуа, 77), Халназаров (Сергеев, 72), Игнатьев (Мавлянов, 78), Сулейманов

Предупреждения: Керимов, 64, Ханмурзаев, 68.
Теги: Краснодар Анжи
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