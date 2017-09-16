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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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08:06
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
07:19
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
01:08
Анонс 14-го тура ФНЛ
Анонс 14-го тура ФНЛ
"Молодежка" "Краснодара" разгромила "Анжи"
В матче 10-го тура молодежного первенства России "Анжи" на своем поле уступил "Краснодару".
Молодежное первенство. 10 тур
"Анжи" - "Краснодар" - 0:3
Голы: Игнатьев, 6, Халназаров, 44, Игнатьев, 47
"Анжи": Герасимов, Донцов (Болатов, 61), Исаев, Саидов, Глебов (Муртузалиев, 76), Закиров (Панаев, 66), Керимов, Темуков (Ханмурзаев, 61), Юсупов (Ягьяев, 61), Магомедов (Чистяков, 72), Иванченко (Агаларов, 67)
"Краснодар": Ещенко, Татаев (Иванов, 64), Бородин, Бочко, Ивашин (Насонкин, 61), Черников (Текучёв, 61), Голубев, Уткин (Сабуа, 77), Халназаров (Сергеев, 72), Игнатьев (Мавлянов, 78), Сулейманов
Предупреждения: Керимов, 64, Ханмурзаев, 68.
Молодежное первенство. 10 тур
"Анжи" - "Краснодар" - 0:3
Голы: Игнатьев, 6, Халназаров, 44, Игнатьев, 47
"Анжи": Герасимов, Донцов (Болатов, 61), Исаев, Саидов, Глебов (Муртузалиев, 76), Закиров (Панаев, 66), Керимов, Темуков (Ханмурзаев, 61), Юсупов (Ягьяев, 61), Магомедов (Чистяков, 72), Иванченко (Агаларов, 67)
"Краснодар": Ещенко, Татаев (Иванов, 64), Бородин, Бочко, Ивашин (Насонкин, 61), Черников (Текучёв, 61), Голубев, Уткин (Сабуа, 77), Халназаров (Сергеев, 72), Игнатьев (Мавлянов, 78), Сулейманов
Предупреждения: Керимов, 64, Ханмурзаев, 68.
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