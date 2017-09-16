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"Молодежка" "Зенита" вырвала победу над "Уфой"

Молодежное первенство. 10 тур

"Зенит" - "Уфа" - 1:0

Голы: Воробьёв, 86

"Зенит": Гойло, Анисимов (Бачинский, 78), Байрамов, Синяк (Макеев, 64), Плотников, Скроботов, Казаков (Алоян, 88), Левин (Кириллов, 70), Тарасов, Воробьёв (Бойцов, 90+1), Денисов (Першин, 87)

"Уфа": Ефимов, Патрашко, Хазиев, Дивеев, Карп, Егоров, Криворог, Зарипов (Мухаметшин, 66), Безденежных, Кутлусурин, Журавлёв (Шитов, 75)

Предупреждения: Плотников, 57, Карп, 76, Дивеев, 80.
Теги: Зенит Уфа
Сегодня, 14:59
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