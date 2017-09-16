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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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08:06
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
07:19
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
01:08
Анонс 14-го тура ФНЛ
Анонс 14-го тура ФНЛ
"Молодежка" "Зенита" вырвала победу над "Уфой"
Молодежное первенство. 10 тур
"Зенит" - "Уфа" - 1:0
Голы: Воробьёв, 86
"Зенит": Гойло, Анисимов (Бачинский, 78), Байрамов, Синяк (Макеев, 64), Плотников, Скроботов, Казаков (Алоян, 88), Левин (Кириллов, 70), Тарасов, Воробьёв (Бойцов, 90+1), Денисов (Першин, 87)
"Уфа": Ефимов, Патрашко, Хазиев, Дивеев, Карп, Егоров, Криворог, Зарипов (Мухаметшин, 66), Безденежных, Кутлусурин, Журавлёв (Шитов, 75)
Предупреждения: Плотников, 57, Карп, 76, Дивеев, 80.
"Зенит" - "Уфа" - 1:0
Голы: Воробьёв, 86
"Зенит": Гойло, Анисимов (Бачинский, 78), Байрамов, Синяк (Макеев, 64), Плотников, Скроботов, Казаков (Алоян, 88), Левин (Кириллов, 70), Тарасов, Воробьёв (Бойцов, 90+1), Денисов (Першин, 87)
"Уфа": Ефимов, Патрашко, Хазиев, Дивеев, Карп, Егоров, Криворог, Зарипов (Мухаметшин, 66), Безденежных, Кутлусурин, Журавлёв (Шитов, 75)
Предупреждения: Плотников, 57, Карп, 76, Дивеев, 80.
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