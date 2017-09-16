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Фред - о вызове в сборную Бразилии: сначала подумал, что это шутка

Полузащитник "Шахтёра" Фред заявил, что счастлив оказаться в сборной Бразилии. Его национальной команде предстоит провести два заключительных матча отбора к ЧМ-2018 против Боливии (5 октября) и Чили (10 октября).

"Очень приятно снова вернуться в сборную Бразилии. Я усердно работал для этого. Сейчас у меня отличный период выступлений в "Шахтёре". Постараюсь использовать предоставленную мне возможность. Сборная Бразилии – это команда квалифицированных игроков, но я буду бороться за своё место в ней, чтобы быть среди кандидатов в составе национальной команды на ЧМ-2018.

Я испытываю счастье. Узнал о вызове в сборную, когда находился в машине со своим агентом по дороге на тренировку. В этот момент мне позвонил друг и сообщил, что я вызван в сборную. Сначала даже подумал, что это шутка, но потом увидел в Интернете свою фамилию среди игроков, вызванных в национальную команду", - цитирует Фреда "Чемпионат" со ссылкой на Lance.
Теги: Фред Сборная Бразилии
Сегодня, 15:06
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