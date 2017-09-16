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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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08:06
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
Роман Орещук: у Промеса с топовыми командами не получается, иначе его давно подписал бы английский клуб (6)
07:19
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
Роман Бабаев: посчитали, что Дзюба не слишком подходит под игровую модель ЦСКА, ну и высокая зарплата игрока (2)
01:08
Анонс 14-го тура ФНЛ
Анонс 14-го тура ФНЛ
Тимур Жамалетдинов - в стартовом составе ЦСКА на игру с "Ростовом"
Стали известны составы ЦСКА и "Ростова" на матч 10-го тура премьер-лиги.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В.Березуцкий, Васин, Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Головин, Витиньо, Жамалетдинов
Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Оланаре.
"Ростов": Абаев, Устинов, Бобен, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Юсупов, Могилевец, Ионов, Калачев, Дядюн.
Запасные: Песьяков, Гошев, Киреев, Зуев, Бухаров, Думбия, Шомуродов, Майер, Макеев, Байрамян, Кинтеро, Гацкан.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В.Березуцкий, Васин, Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Головин, Витиньо, Жамалетдинов
Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Оланаре.
"Ростов": Абаев, Устинов, Бобен, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Юсупов, Могилевец, Ионов, Калачев, Дядюн.
Запасные: Песьяков, Гошев, Киреев, Зуев, Бухаров, Думбия, Шомуродов, Майер, Макеев, Байрамян, Кинтеро, Гацкан.
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