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Тимур Жамалетдинов - в стартовом составе ЦСКА на игру с "Ростовом"

Стали известны составы ЦСКА и "Ростова" на матч 10-го тура премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В.Березуцкий, Васин, Фернандес, Дзагоев, Вернблум, Головин, Витиньо, Жамалетдинов

Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Набабкин, Чалов, Натхо, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, Оланаре.

"Ростов": Абаев, Устинов, Бобен, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Юсупов, Могилевец, Ионов, Калачев, Дядюн.

Запасные: Песьяков, Гошев, Киреев, Зуев, Бухаров, Думбия, Шомуродов, Майер, Макеев, Байрамян, Кинтеро, Гацкан.
Теги: ЦСКА Ростов
Сегодня, 15:44
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№8 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 16:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tuner
Не парься. Без обид.

Понятно!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№7 Написал: tuner (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: hel
причем тут урод?

Неудачный каламбур на фамилию Шомуродов. . Не парься. Без обид.
Регистрация: 29.08.2015
№6 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 15:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tuner
У нас на каждого Жамалетдинова есть свой Шомуродов. И ещё неизвестно. кто из них реально урод.

А причем тут урод? Не понял!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№5 Написал: tuner (Сегодня, 15:54) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Looka

online
Болеет за:
«Ростов»


Блин, без Гацкана опять

Никогда , блин, не говори "блин"! А Гацкана мы больше на поле не увидим. Он в тренеры подался, пока фартит.
Регистрация: 29.08.2015
№4 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 15:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Looka
Блин, без Гацкана опять

А что с ним? Он же в запасе вроде.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№3 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 15:50) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Блин, без Гацкана опять...


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008
№2 Написал: tuner (Сегодня, 15:49) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
У нас на каждого Жамалетдинова есть свой Шомуродов. И ещё неизвестно. кто из них реально урод. Удачи нашим оставшимся мужикам!
Регистрация: 29.08.2015
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 15:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Похоже Чалов будет играть в старте с Авангардом в среду, как и Набабкин, Гордюшенко, Хосонов, Кучаев, возможно Березуцкий Алексей.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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