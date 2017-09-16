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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анонс 14-го тура ФНЛ
Анонс 14-го тура ФНЛ
Фаната "Спартака" обвинили в нападении на трех полицейских в Мариборе
После матча первого тура Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак" (1:1) был задержан болельщик московской команды, которого подозревают в нападении на трёх полицейских.
"Перед входом на стадион произошла стычка с полицейскими, потому что они без причин отказывались пропускать толпу на трибуну и образовали давку. Волнения продолжались несколько секунд, после чего запуск на стадион продолжился.
При этом человек, находящийся сейчас под следствием, спокойно и без каких-либо проблем прошёл на сектор до начала этого инцидента, у нас есть даже подтверждающее видео. После финального свистка полиция задержала фаната, который по описанию был похож на одного из участников конфликта.
Сейчас полиция вменяет ему нападение на трёх полицейских. Загадка, правда, как он мог напасть на этих самых полицейских, не покидая балкон, но переубедить словенцев на первом суде не вышло. Тем более они якобы нашли этих троих полицейских, хотя всё это звучит странно.
Сейчас Андрею грозит пять лет лишения свободы, если мы не предоставим фотографии и видеоматериалы, подтверждающие его непричастность к потасовке", - сообщил знакомый задержанного Андрея М.
Чемпионат
"Перед входом на стадион произошла стычка с полицейскими, потому что они без причин отказывались пропускать толпу на трибуну и образовали давку. Волнения продолжались несколько секунд, после чего запуск на стадион продолжился.
При этом человек, находящийся сейчас под следствием, спокойно и без каких-либо проблем прошёл на сектор до начала этого инцидента, у нас есть даже подтверждающее видео. После финального свистка полиция задержала фаната, который по описанию был похож на одного из участников конфликта.
Сейчас полиция вменяет ему нападение на трёх полицейских. Загадка, правда, как он мог напасть на этих самых полицейских, не покидая балкон, но переубедить словенцев на первом суде не вышло. Тем более они якобы нашли этих троих полицейских, хотя всё это звучит странно.
Сейчас Андрею грозит пять лет лишения свободы, если мы не предоставим фотографии и видеоматериалы, подтверждающие его непричастность к потасовке", - сообщил знакомый задержанного Андрея М.
Чемпионат
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